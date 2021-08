Titulares y estadísticas

Daniel Perelló Matheu. Binissalem

Quien suscribe desconoce la finalidad última que ha guiado a este periódico al presentar los datos de la última encuesta acerca de la semipresencialidad, elaborada conjuntamente por la FAPA y el grup de recerca Educació i Ciutadania del IRIE (Institut de recerca i Innovació Educativa, UIB) de la forma en que lo ha hecho. Cierto que es difícil condensar en una página o menos un informe de 41, pero presentarlo con un «Al 19% de los alumnos con necesidades educativas les ha afectado la semipresencialidad» es no acercarse al verdadero mensaje que desprende el mencionado informe y más bien parece que se han conformado con la lectura apresurada y a desgana de los primeros párrafos del informe ejecutivo. Las propuestas de titulares alternativos son tantas, que no basta el espacio usado por el artículo entero para darles cabida; me quedo con esta: «Las familias rechazan cualquier planteamiento que pretenda volver a la semipresencialidad».

A finales de julio del 2021 urge, todavía, replantearse el modelo educativo en época de pandemia y artículos como el del 21 de julio en este periódico ayudan poco.