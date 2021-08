Concurs trasllat 2021

ANTÒNIA FRAU COVAS, funcionària de carrera

El Govern de les Illes Balears, té la intenció de realitzar una convocatòria per proveir llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, un concurs de trasllat, devers el mes d’octubre. S’ha passat l’esborrany als sindicats i, segons sembla és un «copiar i aferrar» de la convocatòria del 2016, amb la particularitat que volen reduir la petició de llocs a un màxim de 7 places per funcionari. A més, de voler perimetrar els cursos segons l’àrea que s’ocupi, això ja pot ser motiu de controvèrsia per la discrecionalitat que això dur aparellada.

Els sindicats poden fer aportacions i suggeriments a l’esmentat esborrany, per la qual cosa s’ha demanat als sindicats que exigeixin l’ampliació del nombre de places que es poden sol·licitar.

El Govern de les Illes Balears establia a la Resolució de data 14 de juliol de 2016 (BOIB núm.93 de 23 de juliol), més concretament a l’apartat 5.4 «Les persones interessades poden sol·licitar fins a un màxim de quinze llocs de treball...». Això vol dir que, anteriorment, les adscripcions provisionals (sense plaça fitxa) eren les úniques que podien demanar totes les places disponibles, l’executiu ha incomplert la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per no convocar de forma biennal el concurs de trasllats marcat per l’esmentada Llei, la qual cosa ha provocat una indefensió dels funcionaris respecte a la seva capacitat de progressió en la carrera professional. A la Resolució del 2016, la resta de funcionaris que participaven al concurs de trasllat podien demanar un màxim de 15 places per ordre de prelació.

Possiblement quan es fa un concurs cada dos anys té la seva lògica. Però vull recordar que del darrer concurs fins la data prevista de publicació de l’actual convocatòria (octubre de 2021) hauran passat 6 anys. Durant aquest període s’han creat moltes places, sobretot places de rang mig i superior, que estan ocupades la majoria per funcionaris en comissions de servei, això vol dir que no són titulars de les places que ocupen, i a més, hi ha molts d’interins ocupant places d’aquests nivells.

A causa de la poca mobilitat que té el funcionariat per no haver concurs de trasllat cada dos anys com dicta la Llei, això provoca que el Govern de les Illes Balears tengui una gran part del seu funcionariat a llocs provisionals, la qual cosa, significa minva d’eficàcia per l’alta rotació.

Per tant, es vol demanar a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que a la següent convocatòria no es limiti el número de places a sol·licitar, que es puguin demanar totes les places convocades, a les del cos en el qual pertany el funcionari, i activi definitivament l’article 82 bis de l’esmentada Llei.

Amb aquesta mesura evitaríem dues coses:

La primera, que una gran part de les places oferides quedin desertes, ja que es cobririen pràcticament totes, ja que els mèrits de cada funcionari serien l’única eina de distinció a l’hora de competir per una plaça juntament amb la resta dels seus companys. I segona, les poques places que quedassin desertes serien les que es podrien posar a disposició del funcionariat restant, ja fos mitjançant comissió de servei o posteriorment a una borsa d’interins.

Al mateix temps, suggeriria que elminessin de la carrera funcionarial tota ingerència de la voluntat política, m’explico, els titulars de places de lliure designació (LD), per ocupar-les reben una valoració molt superior, habitualment, a les places que tenen en propietat, això en la pràctica les proveeix d’una puntuació superior a l’hora de competir amb la resta de funcionaris, per pura voluntat política. Per evitar això, és de justícia exigir que la designació política no tingui cap plus dins la carrera professional del funcionariat, per la qual cosa, hauríem d’exigir que tot el temps d’ocupació d’una plaça de lliure designació no computes de forma distinta que la plaça de la qual prove el funcionari.

La desvinculació de la carrera professional del personal funcionari dels alts i baixos de la realitat política és una exigència de qualsevol democràcia moderna, és ben hora que ens posem al dia.