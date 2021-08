La bestia de los alquileres vacacionales

Leonor Bauzá Matas. Palma.

Un vecino hace cuatro años que hace alquiler vacacional en una vivienda ubicada en calle Mussol y se ceba con el vecindario sin ningún tipo de escrúpulos. Cada semana tenemos grupos de jóvenes, alemanes especialmente, que sin ningún tipo de respeto ni educación alcanzan durante la noche y la madrugada su máxima actividad, se emborrachan, organizan orgías en la piscina con música a todo volumen, gritos vandálicos que ningún ladrido de perros puede superarlos. Los taxis cargados de jóvenes de otras zonas no paran de llegar a la vivienda para disfrutar de la fiesta. El precio que tenemos que pagar los vecinos se convierte en un problema de salud física y mental, no podemos descansar hasta altas horas de la madrugada. En los hoteles hay unos horarios que respetan el descanso del resto de clientes, en los alquileres turísticos todo vale. Hay que limitarles la actividad nocturna. Los turistas no pueden tener más derechos ni apoderarse de nuestro espacio.