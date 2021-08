A mi amigo Andrés

Acabo de leer las notas de condolencias por el fallecimiento de Andrés Fiol Pou y me ha impresionado que una persona llegue a ser tan importante para los de su entorno (familiares, amigos, etc...). Y aquí me encuentro yo: lo conocí haciendo el servicio militar (la «mili» de entonces) en el año 1963. Congeniamos y coincidimos en muchos de nuestro parecer y carácter. Con el tiempo intimé con sus padres, hermano y, como no, con su querida Maria.

A lo largo de la vida ha ido creciendo nuestra amistad y las últimas veces que coincidimos fue en nuestras respectivas bodas de oro a las que asistieron Andrés y Maria, José y Maria y nosotros a las suyas. Fuimos Antoñita y yo y pasamos unos felices días.

Quiero agradecer públicamente el trato recibido por parte de la familia Fiol-Pizá y Fiol-Garcías y espero que podamos superar su pérdida con todo el cariño hacia los suyos.

Un abrazo y hasta siempre querido amigo.