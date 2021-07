NO. La tienda en Bellver

Mª Dolores Vázquez Rovira. Palma

La tienda se llama NO. No está abierta estos meses pero ‘NO’ existió y en mi mente existe y existirá u tiempo. El pasado jueves día 1 de julio veo la fotografía ‘barraconística’ un barracón es lo que parece, del «Centro de Interpretación del Castillo de Bellver». Dio que hablar, por mi parte escribir, por su falta de belleza, utilidad y bla bla bla. Ese tiempo pasó, bastante dije sobre su orientación de frío y no sol en invierno-por el bar-y sol con calor en verano- además de ocultar al visitante que llega de la vista de Na Burguesa, Génova, Santa Eulalia y bastante más. Pero al redactor del diario Don J. C. alguien le dijo que la tienda nunca funcionó. Pues estuvo abierta unos años, era tipo turístico y en ella pude comprar cuadernos, jerseys con logo de dibujo corazón y letrero de Mallorca, lápices, un paraguas y varias cosas. Sentí que se cerrara lo mismo que el bar ahora y no sé si sobrevive el árbol antesala del aseo con lavabo y retrete. No quiero una discusión por este asunto pero sí que se sepa la verdad. NO, bonita.