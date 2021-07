Opositant amb la covid

Bernat Morey Colomar. Palma.

Hem sabut que un company mestre no pot opositar per que ha aplegat la Covid. Anys preparant- se per que llavors no et puguis examinat? No és el primer pic que passa. Ho hem vist amb gent enguixada o a embarassades quan en haver aprovat les proves teòriques haurien pogut fer proves físiques després i no les deixaren. De vergonya. I el de la Covid igual. Després de mesos fent feina confinats, d’avaluar en confinament i de treure les castanyes del foc a l’administració, tot per salvar el turisme, i llavors d’un curs en primera línia de contagis, ara sens paga així? Sens deixar- nos examinar si ens posem malalts? Tot demostra el que som per Educació els mestres: un trist número, una mosca vironera, una espècie d’emprenyo. No és així Senyor March?