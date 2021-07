Luis Fraile Rodríguez. Palma.

Tengo una curiosidad: alguien está haciendo una obra, ocupa la vía pública, imposibilita el estacionamiento y corta la circulación por la calle cuando le hace falta. Todo muy bien, porque supongo que Cort lo autoriza, cobrando las tasas correspondientes, que se corresponden a una zona determinada, aunque luego la constructora, arbitrariamente, la amplía a su conveniencia. Pero, siempre hay un pero: ¿de qué forma somos compensados los ciudadanos por no poder circular libremente o dejar nuestros vehículos estacionados? Que yo sepa, los vecinos que sufrimos esos inconvenientes seguimos pagando el mismo impuesto de circulación, sufriendo molestias derivadas de las obras y nadie nos hace una rebajita. Luego, si vamos a comprar un inmueble allí y fuimos vecinos afectados, nadie nos va a rebajar un duro. Está bien, ¿verdad? Solidarios en provecho de otros. Y encima, contemplado como en la obra nadie lleva casco ni guantes. No voy a decir dónde está esa obra: a lo mejor hay alguien que cobra por no hacer su trabajo, inspeccionando la seguridad de los obreros; que se espabilen en buscarla y seguro que la de mi vecindad no es la única. Y hablo con conocimiento de causa, que en mi vida laboral, tenía responsabilidades técnicas en obras y si no estaba registrado y cumplía con todas las normas de seguridad, no podía ni asomarme. Pero claro, eran otros tiempos…