El canvi climàtic i la moda

Carles Moranta Jaume. Palma

Les conseqüències del canvi climàtic comencen a ser preocupants. La situació actual ens obliga a reduir a zero les emissions de CO₂ per tal d’aturar l’encalentiment. És per això que la moda, segona indústria més contaminant del planeta, requereix renovació per minimitzar la seva petjada ecològica.

Materials naturals-tradicionals deixen de ser ecològics si són causa de contaminació o destrueixen ecosistemes excel·lents en l’absorció del carboni com són les selves i els boscos. De poc serveix promoure produccions integrades al seu entorn com és la de la llana de les cabres del Caixmir, si el seu transport des de Mongòlia suposa contaminació, o la desforestació de grans zones de l’Amazònia per criar els ramats proveïdors. Per tant, en un món que en aquests moments es troba sobrat de CO₂ i necessitat de vegetació que l’absorbeixi, l’opció d’investigar els processos naturals per la creació de les fibres, esdevé clau per tal d’evitar transports contaminants i l’explotació perniciosa de selves i animals. La fabricació de teixits naturals amb tecnologia biològica marcarà un futur sostenible caracteritzat per robes més còmodes i compatibles amb els éssers vius i el planeta.

