A Parques y Jardines se les caen los anillos

Delante del domicilio de mi madre se plantó un árbol más alto que la altura del edificio. Pues bien, este dichoso árbol nos causa problemas: Tiene muchas hojas, que al caerse, inundan nuestra canal y atascan el colector con lo que el agua sale por nuestra fachada, causándonos humedades, con lo que nos vemos obligados a buscar un albañil que limpie el tejado, la canal y arregle ese problema de la humedad, y no lo hace gratis, además de la suciedad. Además, sobre todo en invierno, dificulta el paso de la luz diurna al salón, con lo que mi madre, una señora de 96 años de edad, que apenas puede ver, se ve obligada a tener la luz de la sala casi todo el día encendida. Además de la depresión debida a estos perjuicios que el maldito árbol le causa. Resumiendo, el dichoso arbolito que alguien ordenó plantar desde su cómodo sillón del despacho, en vez de ir a verlo sobre el terreno, nos causa muchas molestias y, lo más grave, perjuicios económicos.

Presuntamente: Esta Administración se cree que a los ciudadanos y ciudadanas nos sale el dinero por las orejas, o tenemos una planta que su fruto es el euro. No tiene en cuenta que hay pensiones que no alcanzan a fin de mes. Nos vemos obligados a gastar un dinero pagando las facturas que los desperfectos por su mala gestión y actuación nos causa a los ciudadanos y ciudadanas; gasto que no tendríamos si actuara como debiera. Es muy cómodo, para la Administración, que su perjudicado/a abone primero las facturas y ella la pagará, Dios sabe cuándo, si el perjudicado o perjudicada no ha fallecido ya.

Hace ¡más de un mes! que hice una instancia y, en vista de que no vienen, hice otra diciéndoles que una de las ramas del p...ro arbolito de las narices me está dificultando el poder abrir y cerrar la ventana de mi dormitorio, además de las ramas que ya invaden el espacio de la casa. Pues bien, los muy señores no se han dignado en comparecer. Mi madre y yo nos sentimos indefensos pues los muy señores y señoras de Parques y Jardines no contestan las llamadas telefónicas ni reciben e-mails, se les caen los anillos por atender a los ciudadanos/as.

Y luego, la Administración Pública se llena la boca diciendo que está al servicio del ciudadano! Visto lo visto, mi experiencia me demuestra que, al menos, de mí se está cachondeando, o esta es la impresión que me causa ninguneándome.