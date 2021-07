El Jardí de l'Edèn

El mite del Gènesi ens diu que la malaltia i la mort, i el mal en general, han vingut a l’home per haver menjat la fruita de l’arbre del coneixement del bé i del mal i haver-se fet així com un deú. O bé, també podríem dir, per haver viscut el mal i la finitud, l’home ha accedit,com esser racional que és,al coneixement del bé i del mal, i a la llibertat.

L’existència de l’home és com un cicle: Comença en la innocència del Paradís, coneix després el mal en aquesta terra, tant moral com físic, no de forma intel.lectual, només, sinó per una vivència de tot el seu esser, i per contrast coneix al mateix temps i de manera profunda el Bé, i acaba finalment una altra vegada, segons el cristianisme, en el Paradís, en una nova vida, enriquit, però, ara, per un coneixement quasi diví.

Tanmateix, durant la seva aventura a la terra no es troba totsol, sinó acompanyat per la religió i, també, per la filosofia, i pot arribar a participar de Déu amb l’esperit i a assolir la contemplació i la unió amb Ell, que sempre es troba, s’afirma, prop de nosaltres.

Perdonin que digui aquestes coses, però com que ningú no ho fa, almenys als diaris, qualcú, pentura,ho havia de dir,com posen a la boca del popular Dr. Argimon a la TV3. Ah! i si algú em vol fer la contrària, amb arguments, clar, racionals, s’entén, tendré molt de gust d’escoltar-lo.