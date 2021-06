Queridos mallorquines... urooo!

En castellà?, Idò aquest no ens coneix. Dels talaiots? Uro! No facin riure! Aquí som illencs i mediterranis oberts i a la vegada tancat als externs en saber- nos sempre envaïts. No hem estat capaços d’aturar mai camp invasió. Mallorca comerciant i marinera és insostenible des fa 2.000 anys. L’agricultura no basta tampoc per mantenir tanta rapinya. Patim mentalitat colonial extrema on tota revolució triomfa sobrada fins que arriben els piolins de fora. Normal que com a poble derrotat o fins i tot inexistent per a molts, ens diguin els alemanys o els japonesos de la Mediterrània. Ho som, i no es culpa nostra. Valuosos em mig de tot mai hem pogut decidir nostre futur. Com ens pot conèixer un extern si els que tenim 64 cognoms mallorquins, que encara som molts, saben per que són així com són, si és que tenim semblança. Si som l’ indret amb més campions del mon per càpita és just per la gran mescladissa que som, enmig de per tot, no pel contrari. Que no ens venguin amb coverbos els tancats de mollera si no volen fer el ridícul.