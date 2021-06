Los indultos contra el odio

Domingo Sanz. Palma

Quienes están en contra de los indultos defienden la unidad de España y los políticos nunca habían crispado tanto con ninguno de los muchos que se han concedido durante esta monarquía. Como la diferencia consiste en que quienes podrían beneficiarse son partidarios de la independencia de Catalunya, se deduce que las medidas de presión que anuncia el trío de Colón son para evitar que se rompa España. Pero nadie conoce el futuro y eso demuestra que es tan imposible asegurar que no concederlos sea bueno para la unidad como lo contrario y, de hecho, la cárcel desde hace más de tres años ha servido para incrementar el apoyo a los de Junts, ERC y Cup en las urnas, tal como ocurrió con los cientos de miles de catalanes que se hicieron independentistas mientras Rajoy ordenaba al PP recoger firmas contra un nuevo Estatuto, el de 2006, que no separaba a Catalunya de España. Por tanto, lo que mueve a los Casado, Abascal y Arrimadas no es la unidad, sino el odio hacia unos políticos que siguen inspirando mucho miedo porque, entre otras cosas, la justicia europea se acerca. Ante el hecho de que los indultos se han convertido en un debate general y que, además, hablan de los valores sobre los que se asienta la democracia, «concordia o venganza», Pedro Sánchez debe tomar la iniciativa y convocar un referéndum contra el odio para decidir sobre los indultos, pues es toda la sociedad la que debe asumir este reto. Y el presidente debe volcarse para ganarlo, pero, si lo pierde, asegurará un futuro político de mucha más altura moral que su presente.