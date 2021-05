Als centres educatius qualitat, no símbols nacionals

Jaume Gelabert. Palma

L’Ajuntament de Múrcia, amb els vots favorables del PP i C’s, aprova la petició del partit d’extrema dreta VOX de presidir els centres educatius públics amb la bandera espanyola, les aules amb un retrat del monarca Felip VI i fer sonar l’himne espanyol en els actes educatius que es consideri oportú. Els tres partits mostren els seus anhels de recuperar temps que semblaven superats. Notícies que et transporten al passat. Tan sols hauríem de bescanviar una àguila per l’escut actual de la bandera i la cara del Borbó per la de Franco. Amb aquesta llei, sota el meu parer, queden malmesos els principis i valors educatius que els docents intentem fer arribar a l’alumnat. Es pretén que aquest s’impregni cada dia més d’una espanyolitat que deixa palesa que la dreta, ja convertida en extrema dreta des de fa temps, cada cop és més extrema i que, alhora que aprova aquesta llei, s’oposa a que es parli d’igualtat de gènere o del respecte cap a la diversitat sexual dins les aules proposant un «PIN parental».

En tot això, què hi fa el retrat de Felip VI a les aules? Ha fet alguna cosa per l’educació pública? És ell un referent pels nostres alumnes? Recordem que és el cap d’estat per successió, que els casos de corrupció dins la casa reial no semblen tenir fi, que alhora que gran part de la població viu amb menys de 1.000€ al mes, ell ingressa 8 milions d’euros anuals. Recordem també l’estreta relació que té la casa reial amb la monarquia d’Aràbia Saudita amb el respectiu interès per la venda d’armament. Parlant de relacions, recordem el vincle dels Borbons amb el mateix que va acabar amb la II República espanyola a través d’un cop d’estat. Sí, amb la darrera voluntat democràtica del poble dels darrers 80 anys, la qual decidí construir una república sobre uns valors socialistes i feministes. Un atac contra aquella república que va obrir centenars d’escoles públiques arreu de l’estat, fent arribar l’educació a tots els indrets, als nins i a les nines i aconseguint que tothom pogués accedir a l’educació indiferentment de la seva classe social. Així doncs, com es treballarà amb els alumnes els principis d’igualtat social, democràcia, feminisme, respecte, sinceritat i pau, amb el retrat d’un monarca que representa tot el contrari.

Com va dir Emili Darder, darrer batle republicà de Palma, «tan sols la cultura ens farà lliures». Ha de ser l’educació qui faci front als principis totalitaristes i reaccionaris que es volen introduir als centres educatius. El rebuig i la negació de penjar la bandera espanyola i el retrat de Felip VI dins les aules hauria de ser el deure moral de tots els i les docents, no donant peu així a l’obstacle que suposa a l’hora de construir alumnes reflexius.

El que ha de regnar a les aules és la neutralitat i el debat, però mai l’adoctrinament i la imposició d’una bandera o d’un rei. Tot plegat, els governants haurien de replantejar-se que el sentiment d’orgull cap a Espanya no hauria d’incentivar-se amb un tros de tela i altres símbols nacionals, sinó per viure en un estat que construeixi més centres educatius i posi tots els seus esforços i recursos en fer una educació pública i de màxima qualitat. Ara ha estat l’ajuntament de Múrcia, però hem de tenir clar que, si la dreta segueix avançant en el territori espanyol, no dubtaran en seguir imposant aquestes aberracions arreu de l’estat.