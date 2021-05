El príncipe de Viana y Cristóbal Colón (Colom)

Sebastián Lliteras Llompart. Palma.

En su edición del 21 de mayo, el Sr. Verd vuelve a insistir en su teoría de la paternidad del descubridor, diciendo que era hijo de Margalida Colom, de Felanitx, por su relación con Don Carlos.

Ya expuse mi opinión al respecto en su día (ver Diario de Mallorca de 27 de febrero, 27 de marzo, 8 y 11 de abril, todos de 1969, y 21 y 27 de agosto de 2011), destacando la imposibilidad de tal paternidad como la sostiene el Sr. Verd.

No hay constancia documental de una supuesta estancia del príncipe en Santueri. No hay constancia de la existencia de una tal Margarita Colom. Don Carlos estuvo en Mallorca del 20 de agosto de 1459 al 26 de marzo de 1460 y, al parecer, solamente en la Almudaina (la documentación habla de la compra de muebles para su estancia y de que se llevó unos libros que le había prestado el obispo de Mallorca). El descubridor murió en 1506, de edad próxima a los 60 años. Las fechas, por ello, no cuadran.

Sí hay constancia de que el príncipe tuvo tres hijos naturales: Ana (1451), duquesa de Medinaceli, Felipe (1456), conde de Beaufort, y Juan (1459), obispo de Huesca. También consta que escribió al Abate la Viesca, manifestando que había dejado embarazada a Margarita Panormitana (de Palermo), sobrina de fray Luchesi. No hay datos del hijo o hija.

En el caso de que esta Margarita hubiera concebido a un varón, el nacimiento habría tenido lugar en 1459. La fecha tampoco parece coincidir con la más probable dada para Cristóbal.

La teoría del Sr. Verd que se «si salía a la luz que tenía un hijo, entraría en la línea sucesoria…» no se sostiene. Ya se sabía que había tenido dos hijos y una hija. ¿Para qué se debía mantener el secreto de la existencia de un cuarto?

¿Podría ser Cristóbal Colom mallorquín? Puede que sí. ¿Hijo del príncipe de Viana? Posiblemente no. ¿Hijo de Margarita de Palermo? Posiblemente no. Y si lo fuera, no sería mallorquín.