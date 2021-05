L'holocaus del poble palestí

Mariano Moragues Ribas de Pina. Palma

De víctimes a botxins: vet-aquí la gran paradoxa del poble jueu. No aprengué la primera lliçó del catecisme humanitari universal: no vulguis el mal de l’altre que no vols per tu, de la qual lliçó en té una tràgica experiència, de la que n’ha fet tot un testimonial mundial. Des de fa més cinquanta Israel s’ha convertit en el botxí d’un poble veïnat, cometent impunement crim s de guerra contra la humanitat, (tal com diu la Human Rights Watch i la pròpia organització israeliana B’tselem); obligant al exili a milions de palestins (talment la diàspora que patiren ells); mantenint engabiats en una apartheid darrera murades vergonyoses al poble Palestí, sotmetent-lo a una opressió sistemàtica, controlant tot (terra i els seus arbres, aire, aigua, menjar, diners, la llibertat de moviments; expropiant, il·legalment segons l’ONU, terres i cases en territori palestí per instal·lar-hi colons israelians...

Amb una paraula se’n fa trons del dret internacional i dels drets humans, polítics i civils de Palestina. Mentre una gran part del món s’escandalitza i reclamen justícia, EEUU i els poderosos fan la farina blana, amb innòcues declaracions que saben que no duen enlloc, sense prendre mesures que forcin al govern israelià al respecte a les lleis internacionals i als drets humans. Ara mateix el govern espanyol i la UE, són incapaços de treure de la presó a Juana Ruiz, ciutadana espanyola (ens ha visitats moltes vegades a Artà), que duia molts d’anys fent feina humanitari a Palestina i fou segrestada per l’exercit israelià, després de envair casa d’altri on estava el seu centre de salut, prop Betlem, destrossant portes, mobles i ordenadors. És hora de exigir que els que manegen el món prenguin mesures contundents i boicotegin les finances, el comerç i els productes israelians, com fan a altres països. Tot això i molt més sense parlar de bombes, destrucció i mort d’innocents.