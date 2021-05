No a les mascaretes obligatòries a l'escola

Davant l’anunci de la Conselleria d’educació de tornar dur mascareta nins 5-11 anys, és un despropòsit, un dany greu als nostres nins que vulnera tots els drets de la infància. Contradiu les directrius de L’OMS i UNICEF que no recomanen l’ús generalitzat de mascaretes en nins de 6-11 anys, pel perjudici que ocasionen en la salut física (dificultat respiratòria, mal de cap..), l’aprenentatge i el desenvolupament psicològic i social. Però a més, és incomprensible aquesta mesura tant dràstica amb un 70-80% de gent vaccinada a l’agost setembre.

Cap país d’Europa ha establert les mascaretes obligatòries a nins en edat escolar perquè les evidències científiques han demostrat que és contagien i transmeten molt menys. Únicament França l’ha posada puntualment amb transmissió comunitària elevada (com diu OMS) i Itàlia només per moure’s, No la duen per seure als pupitres.

A Espanya, els nostres nins estan emmascarats mínim 5 hores diàries, 6, 7h si van a matinera o menjador. I es pretén que la societat ho normalitzi per 2n any consecutiu, quan és perjudicial, surrealista, acientífic i desobeint a l’OMS. La situació s’agreuja encara més quan les mesures no són proporcionals a l’edat, no és el mateix nin de 5 anys que comença primària, que de 10 o 17 anys. I és que la recomanació de mascareta que fa l’OMS per adults en àrees de transmissió comunitària, és que s’han de dur en espais tancats quan no estan ventilats i no hi ha 1m de distància. Es constata que són decisions polítiques, no científiques, com dur la mascareta a l’aire lliure.