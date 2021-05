Vacunación anti-covid (2ª parte)

El 12 de mayo, apareció una carta en Lancet dando cuenta de los datos iniciales de un estudio en el Reino Unido (Com-COV) consistente en combinar las vacunas anti-covid de AstraZeneca y de Pfizer. La carta informa solamente sobre los efectos adversos observados, que son los únicos datos disponibles hasta el momento. Los resultados no son favorables a la combinación de ambas vacunas, aunque no es éste el punto que me interesa destacar ahora. Los autores de la carta dicen que tiene mucho interés conocer cómo se comportan las combinaciones de diferentes vacunas, ante la eventualidad de que en un momento determinado hubiera un escenario de escasez o problemas de suministro de alguna de ellas que pudiera comprometer el progreso de la vacunación de la población. Este razonamiento me parece impecable.

Bienvenida sea cualquier información veraz sobre las vacunas y sobre cualquier otro aspecto de la covid-19. Lo que no es admisible es que en ausencia de una situación así se interrumpa el protocolo reglado de administración de una vacuna, cuyo uso está recomendado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), hasta conocer los resultados de un estudio hecho a salto de mata acerca de la combinación de dos vacunas, que es lo que está pasando en España con la vacuna de AstraZeneca y el ensayo CombivacS del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Ya expuse en una carta publicada en Diario de Mallorca el 03/05/2021 mis objeciones al respecto. Mañana se cumplen 12 semanas desde que mi hija, en cuyo nombre escribo porque tiene un síndrome de Down, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Si no ha sido terminada de vacunar en esa fecha y a partir de ella enferma de covid-19, someteré a la ministra de Sanidad a una persecución que será legal, desde luego, pero inmisericorde. Invito al resto de los afectados por esta situación a que adopten una actitud similar.