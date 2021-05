Limitaciones a la libertad

Josep Ramon Femenias. Palma.

Es bien sabido que la riqueza del mundo radica en la libertad, por lo que tanto la riqueza como la pobreza dependen de las instituciones y la planificación, estando supeditadas a políticas inclusivas en que toda la sociedad participe de ellas, no solo para ir a beber cerveza, sino que sean libertades universales que se apliquen y sirvan para poner freno a la corrupción. En tiempos de la dictadura de Franco nunca me prohibieron ir a tomar cerveza, pero sí en cambio me negaron unos derechos sobre educación, igualdad de oportunidades, libertad por los derechos políticos.

Hemos podido comprobar a través de la historia como han existido países pobres y ricos, en que los dirigentes han jugado un papel importante en beneficio no solo de ellos.

La victoria de la derecha de Madrid no me ha sorprendido ya que lleva mas de veinticinco años gobernando, en donde presuntamente se han beneficiado de una ostentosa corrupción en que la sociedad no ha sido favorecida ni han podido potenciar la sanidad, educación y el trabajo.

Un país depende de las élites que lo dirigen no solo en beneficio propio sino para la sociedad, en este país, exceptuando los años en que murió el dictador y han gobernado la izquierda(?), las oportunidades se han limitado a unos líderes muy determinadas en que han sido los herederos póstumos de Franco.

Que no presuman ciertos políticos y las derechas de «libertad» ya que solo creen en sus intereses.