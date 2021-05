Un homenatge

Segons informa el DM s’ha celebrat a Madrid, suposam, un acte d’homenatge als exiliats republicans de la Guerra Civil, i segons la Vicepresidenta Carmen Calvo, es té la intenció que a partir de l’any que ve se celebri per Llei i cada any a tot el país.

Però, per què s’ha triat precisament el 8 de maig ? La notícia no ho diu però és evident que és perquè aquest és el dia en què els occidentals celebren la victòria sobre el nazisme en la segona Guerra Mundial. Encara que els russos ho celebren l’endemà dia 9. I aquests, o millor dit els soviètics, són els grans oblidats del relat de l’homenatge. S’oblida que aquella fou una victòria de la democràcia i del socialisme, entès com la propietat col.lectiva dels mitjans de producció. No sols de la democràcia. I l’oblit dels soviètics és especialment lamentable en el cas d’Espanya, ja que ningú va ajudar tant a la República en guerra com la Unió Soviètica.

Fins i tot podem recordar que els republicans que lluitaren dins l’exèrcit britànic ho feren només en funcions auxiliars, perquè no s’en fiaven gens i els consideraven massa «avançats», i els qui lluitaren dins l’exèrcit francès ho feren com a mercenaris i «carn de canó» a la Legió Estrangera, mentre que els republicans que combateren dins les files soviètiques ho feren com a soldats en idèntiques condicions que els altres(el socialisme ha estat sempre internacionalista), i molts d’ells,com el Tinent Coronel Tagüeña, per exemple, conservaren inclús el grau que tenien dins l´Exèrcit Popular de la República.

Està molt bé que es facin més que merescuts homenatges als exiliats, però no oblidem per favor d’ara endavant l’importantísim paper que jugà la Unió Soviètica en aquella gran victòria. I sobre si la democràcia que volien aquells republicans és la mateixa que diuen que tenim ara, la monarquia parlamentària, millor que ho deixem córrer de moment.