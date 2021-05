Alfa Iglesias

Bernat Morey. Santa Eugènia

Iglesias és un bon orador que havia aconseguit el vot socialista rere la deriva del PSOE cap a la Dreta Nacionalista. Però, ha fet badades que l’han posat a tir de la extrema dreta, curta i agressiva punta de llança de la gran empresa. Iglesias no ha condemnat la violència ni la okupació de propietats de petits tenidors. Deplorable. Iglesias expulsà Errejón, socialista, preferint els anti- capitalistes quan el 99.99 % del votants som capitalistes. Amb fets, ha menys- preuat les dones, més de la meitat de l’electorat i no cuida ni la estètica ni les formes en una societat superficial i centrada en la imatge per ignorant i poc formada. No és l’únic. El Sr. Sánchez, Presidente, porta iguals traçades chulescas. Són anacrònics en una societat cada vegada més burgesa, socialista o lliberal però insubstancial enfront una dreta cada vegada més ultra, violenta i depravada per marginada, arraconada i poc moblada.