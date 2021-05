Agradecimiento a la Guardia Civil

En el mediodía de ayer, tras una caída, tuve que ser rescatado por la Guardia Civil justo en uno de los puntos más abruptos del camino a la cumbre de Massanella. Me parece innecesario destacar la bien conocida profesionalidad, diligencia i amabilidad de los guardias que me atendieron. Como saben todas las personas de buena fe, éste es un Cuerpo mal pagado, mal tratado e infravalorado en extremo.

Ya sé que es algo que ocurre, por desgracia en muchas otras profesiones, desde los albañiles que, en el andamio, trabajan incluso a temperaturas de cuarenta grados a la sombra, hasta el personal sanitario que se juega la vida con pocos medios pera luchar por la de unos inconscientes que se contagian en un «botellón».

Pero, que yo sepa, a ninguno de los miembros de otras áreas les ocurre que sean represaliados por cumplir con su obligación cuando el resultado no es del agrado de ciertos políticos, como sí les ocurre a veces a los que sirven en el Instituto Armado.

No sé si es mayor mi agradecimiento por el servicio que recibí - y algunos más que no necesito mencionar - o la indignación que me provoca la injusticia de la que son víctimas los miembros de la Benemérita.