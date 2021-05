Per què no confiam en aquest ajuntament

Sembla que els Srs. Jarabo Vicente i Dalmau Fortuny estan decidits a transformar en zones exclusives de vianants els carrers Pes del Formatge, Minyones, Fideus i una part de Paraires. Aquesta ha estat la gota que ens ha fet arribar a la conclusió que no hi podem confiar. ¿Per què?

Perquè no s’adapten als nous temps. Fa vint anys, hauríem saludat la proposta amb alegria. Després de comprovar que convertir en zona de vianants només serveix per mercantilitzar l’espai públic, molta gent ha canviat d’opinió. Ells es veu que no llegeixen el diari… o que no pateixen les molèsties.

Perquè no preveuen el futur. La seva idea només servirà per atreure, tard o d’hora, més comerços de restauració i, per tant, per continuar amb el monocultiu econòmic que diuen que cal canviar. L’Ajuntament ens va dir en el seu moment que evitaria l’ocupació del carrer Velázquez i ara ja hi ha tres petites terrasses que no hi havia. ¿Quina empresària voldrà renunciar a aquests beneficis el dia que s’acabin les restriccions provocades per la pandèmia?

Perquè són cecs a la realitat: zona de vianants equival a patir renou tot lo dia. Basta demanar a qualsevol que tengui una terrassa de bar o un músic ambulant davall ca seva. ¿Qualcú pensa que la clientela del bar Flexas, organitzador de la macrofesta estiuenca per excel·lència, serà un exemple de convivència, silenci i respecte?

Perquè no han comptat amb la ciutadania. Molt d’arborar la bandera de la participació ciutadana, però no han sabut escoltar les al·legacions de set associacions (set!) de les nou que hi ha en el barri antic (més les residents de la zona de Santa Eulàlia).

Perquè no diuen la veritat. Ens varen dir que el projecte partia d’una demanda de les veïnes i, en realitat, va partir del restaurant Casa Julio i del bar Flexas. Amb això està dit tot.

Però per damunt de qualsevol altre motiu, perquè una vegada més ens han llevat la il·lusió de construir una ciutat entre totes. Perquè estan en el lloc i en el moment oportú per canviar les coses i no ho fan. Perquè no hi ha misèria moral més imperdonable que la renúncia als ideals.