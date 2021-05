Juan S. Oliver. Asociación de vecinos de Palmanyola. Palmanyola.

Com és possible que a la Finca pública de Raixa a Bunyola, el titular no apliqui la llei ni el seny, en defensa de l’interès general pel que respecta a la Llei de camins públics i a la protecció del Patrimoni? Com es possible que el camí original que entra pel Castellet i passa per la clastra estigui condemnat amb reixa i panys? Com es possible que el passeig de ses Moreres, que té accés des del pàrquing públic estigui condemnat i també tancat amb panys? Com es possible que a un lloc que es diu Refugi de fauna hi hagi reixes per tot arreu? Com es possible i més greu encara, que per la pista d’us general, que passa per davant ses cases, ens posin ara unes barreres per tancar-nos el dret de pas, que el que realment amaga, és un tracte de favor al veí del sementer des Colomer, que no vol que passin per davant la seva propietat? Senyores del Consell, hi ha persones amb dificultats per caminar, persones majors, nins, esportistes, senderistes i famílies amb bicicleta i moltes altres, que gaudeixen de aquest espai privilegiat i que ho volen seguir gaudint. La gestió el que està fent, és usurpar el seu dret de passejar per la finca, que és pública. Ja sabem que vostès només van a Raixa a fer-se la foto i el postureig polític. Deixeu gaudir als altres! Els plans directors estàn obsolets, revisar-los i formalitzar-los amb la realitat i demanda actual. Compatibilitzar i armonitzar els espais es posible. No massifiqueu a la gent com si fossin un ramat d’ovelles per un sol camí. Aquesta inepta gestió es un retràs perquè no escolta als locals, la gent que coneix la finca de veritat i no fa més que un malbé a l’interès general. Aneu-vos i donau pas a gestors locals útils. El que està passant a Raixa es un reflex de tot el que passa al voltant de la serra de Mallorca en qüestió de camins, sostenibilitat i Medi Ambient. Consell, apliqueu la llei i el seny dins ca vostra.