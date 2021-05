Vacunación anticovid

En un comunicado del 23/04/2021, y en relación con las dudas que han surgido acerca de la administración de la 2ª dosis de la vacuna anti-covid-19 de AstraZeneca por la posibilidad de que esta vacuna dé lugar a fenómenos trombóticos, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha confirmado que se deben administrar dos dosis de esa vacuna con un intervalo de 4 a 12 semanas, de acuerdo con las especificaciones vigentes del producto. Esta conclusión está basada en el análisis de los datos disponibles tras la vacunación y el seguimiento de ¡millones! de personas. Sin embargo, España va a fiar su decisión acerca de la administración de la 2ª dosis de la vacuna de AstraZeneca a los resultados del ensayo CombivacS del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Este estudio se está llevando a cabo en una población de ¡600! voluntarios, consiste en evaluar la respuesta inmunológica que se obtiene administrando una dosis de la vacuna mRNA de Pfizer a personas que han recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, se presentó el 19/04/2021 y se pretende que los resultados estén disponibles antes de mediados de mayo, que es cuando corresponde vacunar de nuevo a las primeras personas a las que se administró una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Cómo se ve, todo muy sencillo, económico y rápido. Ahora bien, supongamos que el resultado del ensayo es negativo y se decide no administrar a dichas personas una 2ª dosis de vacuna; ¿quién se responsabilizará de los casos de enfermedad que se produzcan en ese colectivo como consecuencia de no haber completado en él la inmunización? Al contrario, supongamos que el resultado del ensayo es positivo y se decide administrar a dichas personas la vacuna mRNA de Pfizer como 2ª dosis; ¿quién puede asegurar que entre ambas vacunas no habrá una interacción positiva a la hora de provocar fenómenos trombóticos y que no será peor el remedio que la enfermedad? A mi modesto entender, el ensayo CombivacS del ISCIII implica trasladar a la ciencia lo que en el ámbito político caracteriza al populismo: pretender dar soluciones simplistas a problemas complejos. ¿Por qué no seguimos la recomendación de la EMA?