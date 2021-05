Saber treure profit dels desastres

De tant en tant la humanitat passa per una calamitat que fa estropicis: guerres, sequeres, terratrèmols, pestes... però cada desastre sol ser un punt de partida per nous aprenentatges. La pandèmia que ens ha tocat viure, malgrat tots els mals que comporta, ens dona l’oportunitat d’aprendre lliçons ben profitoses. Sense pretendre fer un llista completa i ordenada, posaré damunt fulla un bon grapat de beneficis que en podríem treure, enmig del desastre de morts i desgràcies que ens ha dut. Les oportunitats s’han de saber aprofitar. El silenci i la soledat que poden haver implicat les reclusions i tocs de queda, d’alguna manera ens conviden al «racó de pensar», possibiliten la reflexió, la introspecció, replantejar coses, aprofundir la vida interior... De la mateixa manera, poden ser promotors de la lectura. Tots ells elements ben necessaris en temps d’immediatesa, velocitat, dispersió i sovint superficialitat. El temps a casa ens pot acostar a la intercomunicació familiar i refermar vincles, passejant i jugant plegats, veient junts programes de TV, escoltant música... Si bé es poden assenyalar problemes en l’ús de mòbils i ordinadors: dependència i abús, sedentarisme, possibles mals derivats de les ondes electromagnètiques... Sense cap dubte ens ha obligat a pegar un bot en les aplicacions de la tecnologia comunicativa: treball i educació a distància, reunions virtuals, informació instantània, xarxes socials, compartir investigacions i opinions... La pandèmia ha mostrat a les clares la importància de la sanitat pública i l’atenció primària; ha visualitat els problemes de les residències i els vells. Les distàncies imposades, les mascaretes, les restriccions grupals ens han fet revaloritzar la relació personal, l’amistat, les expressions afectives, les abraçades... Ens hem fet més conscients de la fragilitat humana i del planeta; de la crisis climàtica; de les contradiccions del capitalisme que concentra riquesa i poder, crea misèries, desfavoreix al dèbil, sega oportunitats; de la necessitat de la solidaritat per fer front a les dificultats personals i globals... És imperatiu sortir de la pandèmia, però és saviesa saber aprofitar les caigudes i els aprenentatges que podem treure de tot plegat, fins i tot de les desgràcies.