Raymonde Calbo Laffitte . Palma.

A la fi m’he tret el gat del sac. Feia un parell de setmanes que em demanava quines obres feien al parc de sa Riera vora la torre del castell infantil. Sovint practicam esport amb un grup de marxa nòrdica a aquell lloc ample i espaït. Quina mania tenen de posar ciment pertot! - vaig pensar. Idò ja s’ha aclarit el misteri, l’Ajuntament acaba d’inaugurar l’anomenat «Parque inclusivo». Quina bajanada i quina manera de dilapidar els doblers de tots! Em sembla que aquesta inversió considerable hagués estat més útil i adient destinar-la per exemple a la renovació del paviment llastimós i no exempt de perills de la cèntrica plaça Espanya. El que necessiten els parcs és tenir espai per corre i jugar sense obstacles ni enginys innecessaris. Al parc de sa Riera ja existeixen tots els elements per satisfer tothom. No li cap altra actuació que no sigui procurar tenir cura dels arbres sembrats perquè aviat puguin formar un autèntic pulmó verd facilitant l’absorció d’una contaminació galopant derivada d’un trànsit massa intens que ha arribat a un límit difícil de suportar per aquesta, malgrat tot, bella ciutat de Palma.