Odioses comparacions

Bernat Morey. Santa Eugènia

Comparar la gestió de l’epidèmia de la Sra. Armengol amb Madrid és pervers. Si Armengol hagués fet el mateix que Díaz Ayuso aquí hi hauria hagut el doble de morts i la economia encara hauria anat a pitjor. Menys voldrien venir els turistes. Si Madrid hagués fet el mateix que Armengol hauria salvat moltes vides i la seva economia seria la mateixa. Madrid no depèn dels visitants si no del que rapinya. Si Armengol tingués rere el matalàs de la Capital, hauria salvat la epidèmia encara amb menys atur que Ayuso. No ens venguin amb coverbos ni ens venguin coverbos. Ens deixin canviar de model amb una fiscalitat com la de Navarra i Pais Basc o com Canàries, per variar. No parlen tant de (in) justícia vacunil, idò també de fiscalitats?. Hem de fer com els bascs o com els canaris per arribar als seus privilegis?. Pensin un poc.