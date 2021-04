Un final anunciat

Carles Moranta Jaume. Palma.

Fa dos anys el canvi climàtic no semblava una amenaça a curt termini. Avui ja és notable la pèrdua progressiva del blanc de les muntanyes i aviat l’oceà Àrtic congelat serà només un record. Amb aquests silencis s’inicia el comiat d’un planeta que en poc temps està perdent els colors i la vida.

Les persones que desitgem un món respectuós amb el medi ambient com condició necessària per a la supervivència dels nostres fills, hem de ser conscients de la gravetat de la situació. La quantitat de CO₂ que hem abocat a l’atmosfera és tan gran que ja no permet la reversió de les temperatures. Aquestes seran pels nostres descendents quatre graus superiors a les considerades normals. Es tracta d’un nou estat climàtic que ja comença a fer efecte en una humanitat fins ara pròspera, però no suficientment solidària per superar el que possiblement sigui el seu moment més decisiu.