El nostre pare va obrir un compte a Sa Nostra fa 45 anys a l’oficina de Jaume III de Palma. Allà hi va cobrar nòmina i pensió i hi va tenir tots els seus rebuts domiciliats fins que va morir al 2020, quan ja era Bankia i ara Caixabank. Mai els va donar un problema ni van haver de recordar-li les condicions del contracte.

Des de que va morir, li han cobrat una comissió de manteniment de 14 euros cada mes escudant-se en el contracte. Òbviament, quan ets mort, ja no t’ingressen nòmines ni pensions. També queda el compte immobilitzat fins que tramiten la «testamentaria». Les seves filles hem anat en aquests mesos vàries vegades a l’oficina per fer els tràmits pertinents. Una atenció al client molt deficitària i un procés opac i amb falta d’informació.

Entre d’altres coses, ens vàrem queixar perquè no ens semblaven justificades les comissions de manteniment i ens digueren que això ho havien de dir «d’adalt». Vàrem presentar una reclamació formalment. Per altra banda, el tràmit de testamentaria va continuar el seu camí i dia 5 d’abril (festiu) l’entitat va liquidar i tancar el compte sense enviar ni un trist mail d’avís.

Una setmana després va arribar la resposta «d’adalt» sobre la reclamació de les comissions de manteniment: «la comisión que reclama se ha aplicado correctamente al estar pactada contractualmente. Cualquier excepción debe ser solicitada y resuelta por su oficina, dentro de la política comercial del banco». Davant això, a l’oficina ens han dit, en boca de la subdirectora, que la carta de resposta a la reclamació diu que les comissions estan ben aplicades, que no consideren el nostre cas una excepció, que no entra a la seva política comercial i que, tanmateix, no poden tornar comissions de comptes cancel·lades. També hem demanat explicacions de les comissions i tarifes de la testamentaria (un altre abús). En total, morir-se a Bankia, ha costat 206,44 euros. Cert, no te cobren comissions mentres ets viu i ingresses doblers. Però quan ja ets un cadàver, te treuen tot el que poden. Aquesta és talment la definició d’animal carronyer. Davant la manca d’escrúpols demostrada, volem animar la gent a no seguir aquest joc de suposades «zero comissions» i làbia comercial que tot ho justifica. L’ètica i la humanitat l’hem d’exigir «des d’abaix» en aquest món de buitres.