En memòria de les víctimes de la repressió franquista

Som família d’una de les víctimes, la qual cosa, no em condiciona per expressar-me sense els efectes viscerals. No estic d’acord quan qualcú diu no s’hauria de treure els cossos de les fosses. Fins fa poc no era possible. Per què no es podia exhumar? Hi ha tres causes: primera, durant la dictadura, qui dissentia de l’Estat, tenia un equivalent: presó i repressió (al enemigo ni agua). Segona, durant la transició, l’Estat encara estava baix la influència del règim anterior. Tercera, durant un temps en democràcia hem tengut malauradament, un partit amb les arrels nascudes en la ideologia franquista.

Malgrat les dificultats, hem de mantenir l’esperança de seguir recuperant cossos assassinats a mans de la injunticia i recuperar la memòria de totes les víctimes a pesar que hagi alguns que per motius irracionals estan interessats en voler deixar que es perdi.