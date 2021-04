La ley de los relojes rotos

Ayer mi esposa se sobresaltó. Un grito había atravesado el pasillo: «¡Bien!»

La televisión me acababa de descubrir que esa misma mañana el Congreso de Diputados había dado su aprobación a la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia Contra la Violencia, popularmente bautizada como Ley Rhodes.

Debía correr 1981 y yo rondar los venticinco años. Aproveché la oportunidad que me brindaba tener delante de mí un doctor en derecho. «Pero si él siguiera vivo, ¿yo le podría denunciar?»

Hasta ese día el calificativo «prescrito» apenas alcanzaba en mi entender más allá de las recetas médicas. Nunca habría imaginado que prescripción fuese sinónimo de caducidad de responsabilidades.

Aunque constituyera apenas una hipótesis, la posibilidad de una condena para quien tomara sexual aposento de mi infancia, hubiese supuesto un aliviadero para una culpa inflada y gangrenada en la memoria de mí mismo.

No sé si fue un jarro de agua fría o de agua hirviendo lo que yo sentí y lo que tántos han sentido al escuchar ese «¡Ya ha prescrito!»

Anunciaba su primavera aquel 1969 y, si no los había cumplido, poco restaría para yo surcar la frontera entre los doce y los trece años de edad.

Como me sentía en el más mortal de los pecados no daba entrada en mi pensamiento la posibilidad de hacer uso del sacramento de la confesión. ¡Cómo iba a testimoniar a un sacerdote la culpa de lo hecho por mí ante otro sacerdote! ¿Y si él buscaba a mis padres para hacerles sabedores del demonio que tenían por hijo?

Toda la responsabilidad mía, todo el merecimiento de castigo mío y todo el sin perdón cargado sobre mi persona. Haciendo cábalas y cábalas, catecismo en mente, había dado con una solución. Ya que él era también sacerdote, que me confesara y me impusiera la mayor de las penitencias que, a buen seguro, yo cumpliría plena. Una tarde más, mientras era una vez más desnudado, se lo hice saber en forma de ruego. Temblor en mi piel, temblor en mi voz. Le estaba transmitiendo que no podía seguir viviendo así. No hubo respuesta por su parte. Simplemente se rió.

En primer lugar, hay algo de lo que el circuito institucional nunca ha querido darse cuenta: La experiencia victimaria para nada se circunscribe temporalmente al episodio del abuso. Continúa presente en la vida de quien lo ha padecido. Para juristas es apenas un hecho penal y, como tal, con un día y hora de comienzo y otro día y hora de finalización. La acción del pederasta perimetra en el tiempo al presunto delito. Sin embargo, para el niño o la niña que lo está sufriendo el abuso no es algo que sucede… ¡Es algo que se vive!

Las vivencias traumáticas, máxime a esa edad, desoyen los cronómetros. No encajan en protocolos por muy estadísticos que sean ni encuentran en la tramitación judicial su espejo.

En segundo lugar, decir «Ya ha prescrito», aunque vaya precedido de un «Lo siento», libera de trabajo a estamentos policiales y judiciales, además de aligerar los niveles de incidencia incómodos para los políticos. La prescripción no merece cifras.

Sin embargo, genera una enorme desolación en quien lo escucha. A la culpa por «No impedí que me lo hiciera» sumas la culpa por «No denuncié cuando tenía que haber denunciado».

La ley Rhodes no es sólo obra de este pianista ni del grupo parlamentario que la ha impulsado. Es obra de muchas víctimas atrapadas, primero, por la infamia y dejadas a su suerte, a renglón seguido, por el Estado.

Algunas de esas víctimas hemos podido romper nuestro silencio, aunque haya sido años después de que quedara rota nuestra voz.