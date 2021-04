Al seu diari hi havia un article sobre la campanya per trobar i multar els ciutadans que donaven menjar als coloms, l’alimentació dels quals correspon a l’Ajuntament, cosa que no fa. I que la primera cosa que havia fet era enviar la policia a posar multes als qui donaven menjar als coloms morts de fam. Paral·lelament havien posat a 9 punts de la ciutat uns pinsos perquè no se poguessin reproduir, sense dir a quin lloc eren. Sense informar ni parlar amb la gent. Els coloms, un símbol de la pau, són considerats per aquesta gent com una plaga.