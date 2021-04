Sobre Gerardo María Thomàs i Sabater

Rafael Perera. Palma.

Hago mío el artículo publicado hace unos días, en este diario, por los hijos de Gerardo Maria Thomàs i Sabater, ilustre magistrado mallorquín, fallecido en 1985, quien tuvo fundamental intervención en la implantación de la enseñanza universitaria en las Illes Balears, y concretamente en la restauración de dichos estudios en el Estudi General Lul·liá (EGL), de cuya institución fue el primer rector, al igual que en la creación de la cátedra Ramón Llull y en los estudios para extranjeros en dicho EGL.

Aunque fui amigo personal suyo y guardo excelente recuerdo de su gran labor profesional como Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestra Audiencia, es la verdad histórica -verdad referida a los estudios universitarios en nuestras islas, que no se puede ni debe silenciar- , la que me mueve a respaldar, como un ciudadano más, la certera precisión de sus hijos, los hermanos Thomàs-Andreu, que muy razonablemente desean reivindicar unos méritos indiscutibles, tan valiosos, de su padre, que me constan personalmente, y que, como está visto, tanto han beneficiado a nuestras islas. Aunque alguien parezca ahora querer ignorarlos o subestimarlos.