Entre fogons

Rafael Miquel Oliver. Palma.

Dissabte passat vaig oficiar el primer tumbet de la temporada. El vàrem fruir amb l’acompanyament que més s’hi adiu: dos ous fregits, o estrellats com n’hi ha que els anomenen. A ca nostra, els nostres majors decretaren que això de convertir un ou en un astre lluminós era més aviat una cursilada. Coses de família. Ara bé, he de confessar que quan em surt sense voler el sintagma dominant de dos ous frits, sols que m’entenguin, tot d’una deman perdó a la memòria del senyor Fabra i puc garantir que, es diguin com es diguin, els cocous són igual de bons. No em pronunciaré en aquest punt sobre el problemàtic dilema escolàstic de la randeta, senzillament perquè no m’agraden les discussions que solen acabar en violència verbal. El tumbet destaca entre els plats cosins germans que es cuinen en els països mediterranis, segurament per la excelsa qualitat de les nostres albergínies morades, les de tota la vida. Diguin-me incoherent, però en tenia tantes ganes que no he esperat a que els mercats s’omplissin d’aquestes fruites brillants que tant m’enamoren per emprendre el tumbet que és el motiu d’aquesta carteta. L’he cuinat amb albergínies negres tot rompent un dels principis identitaris de la meva relació amb les coses de menjar, a la manera del gran Marx. El dels principis acomodaticis, vull dir. Si vols fer un tumbet com déu mana, hi ha una cosa que de cap manera es pot bescanviar. El recipient on té lloc la darrera operació que confereix el nom al plat, la de tombar i mesclar els ingredients (pebres, albergínies, patates, salsa de tomàtiga), ha de ser una greixonera de fang i si és d’herència amb el cul ennegrit i qualque petit crui, encara millor. El moment del tomb desvetlla una paleta de colors tan impressionant com impressionista. Una vegada dins el plat, només resta per finir el quadre el moment en què l’ou trencat comença a vessar sobre el llenç policrom el seu vermell com un fluid riuet color d’or.