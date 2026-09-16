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Opinión | Al Azar

Matías Vallés

Matías Vallés

Palma
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La Sala Augusta vista por Alzamora

Sebastià Alzamora

Sebastià Alzamora / B.RAMON / DMA

El pasado domingo fui a la Sala Augusta a ver ‘El ser querido’. Se lo recomiendo, tanto el rojo Bardem como el cine que frecuento, aunque me maltrataran en una ocasión. Siempre he sabido que fue cárcel y centro de tortura franquista como Can Mir, pero no traspaso mi vida a las películas. Conozco a quienes se niegan a visitar estas salas por sus antecedentes, son los mismos ignorantes que olvidan que cada mallorquín transporta cientos de átomos que pertenecieron al cuerpo de Francisco Franco, toma transfiguración. Somos polvo de estrellas, hablando de Hollywood.

Ahora me entero de que Sebastià Alzamora ha ganado el Premio Nacional de Poesía con una obra que evoca los antecedentes de Sala Augusta. Mi primera reacción es evocar que sobre la fachada del cine se leía la lápida ya desaparecida de «Avinguda de Joan March Ordinas», protagonista de la excelente ‘Reis del món’ del llucmajorer. Mi segunda reacción es de felicidad. Si me preguntan por un escritor a quien desearía ver premiado, sería el autor de ‘Ràbia’, cuesta que alguien pueda llamarse mallorquín sin haberla leído.

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Me alegra que Alzamora reciba un premio porque es un escritor que no te hace perder el tiempo, una virtud esencialmente periodística. Y lo siento, pero también me complace el malestar emocional y estomacal de otros autores preteridos. Sin remordimientos, porque ningún madridista se arrepiente cuando su equipo humilla al Barça. Sin reciprocidad, tampoco Bellingham agradece mis aplausos. Y ahora viene lo más duro, porque el galardón también refuerza mi apego por la Sala Augusta, otra confirmación de que los lugares no pertenecen a los tiranos. Si hubiera de erradicar los sitios que más daño han hecho a esta Mallorca, no podría volver al Consolat o al Parlament, y tendría que pensármelo con la Catedral. Por tanto, mi próximo fin de semana será feliz si puedo visitar el Augusta o el Rívoli, tal vez el Ocimax o CineCiutat, posiblemente con el libro de Alzamora en las manos. Animales de costumbres, nos llaman.

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