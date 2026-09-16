El proyecto de ley del litoral balear plantea un límite de 10 nudos junto a la costa

El Govern balear ha enviado al Parlament el Proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral, aprobado por el Consell de Govern el 25 de junio y admitido a trámite el 8 de julio. Tras el traspaso de competencias mediante el Real Decreto 994/2022, la norma aborda por primera vez de forma integral la costa balear. Destaca, entre otras medidas que se tratarán en un futuro, el límite de velocidad para embarcaciones de recreo.

Diez nudos dentro de una milla

El artículo 49 establece que, en la franja de una milla náutica (1.852 metros) contigua a la costa, las embarcaciones de más de 12 metros de eslora, las motos náuticas y similares no podrán superar los 10 nudos (18,5 km/h). La restricción será mayor en espacios protegidos o de la Red Natura 2000.

Quedan exceptuadas las embarcaciones profesionales de pasaje, los buques mercantes y los servicios públicos, sujetos a normativa marítima internacional. La norma tampoco altera las competencias estatales de capitanías marítimas, Marina Mercante o el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

El conseller Juan Manuel Lafuente anunció la medida en el Parlament en septiembre de 2024, invocando razones de seguridad ante la elevada afluencia estival.

Sanciones y dificultades de control

El incumplimiento se tipifica como infracción grave. El Proyecto remite a la Ley de Costas estatal para determinar la multa, cuya horquilla, para conductas que comportan “riesgo para la vida, la salud o la seguridad de las personas”, oscila entre 3.000€ y 300.000€. La graduación depende del riesgo, los daños y la intencionalidad, sin un baremo cerrado que permita anticipar la cuantía.

La otra incógnita es cómo se detectará y probará el exceso de velocidad. El Proyecto no lo precisa y cabe esperar un desarrollo reglamentario. La Administración balear ha reconocido la escasez de medios de vigilancia y se ha apuntado la posibilidad de financiar el control mediante la ecotasa turística.

Los superyates suelen disponer de sistemas que permiten reconstruir sus datos de navegación. La dificultad será mayor con embarcaciones de 12 a 24 metros y motores potentes, que generalmente carecen de registros equivalentes. Su control requerirá patrulleras, radares u otros medios externos.

En cualquier caso, una sanción administrativa exige prueba fiable de la infracción. Sin ella, la multa será difícilmente sostenible ante los tribunales. Cabe prever incertidumbre inicial y una importante carga probatoria para la Administración.

Una ley todavía en tramitación

El plazo de enmiendas finalizó el 4 de septiembre de 2026. El Proyecto continúa ahora en la comisión parlamentaria competente, donde se debatirán las enmiendas antes del dictamen y la votación final en el Pleno, prevista para este otoño. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOIB. El citado límite todavía no es derecho vigente.

Impacto en el sector náutico

La restricción apenas alterará, por lo general, la navegación habitual de los grandes superyates, que se aproximan a sus fondeaderos a velocidades reducidas. Su efecto será más perceptible en los tenders, muchos de ellos de más de 12 metros, y en las embarcaciones de recreo rápidas que operan cerca de la costa.

Aunque autonómica, la medida tiene proyección internacional: afecta a propietarios, patrones, brokers y operadores de chárter en uno de los destinos náuticos más concurridos del Mediterráneo. También alcanza a la navegación privada. Quienes planifiquen itinerarios en Baleares para 2027 deberán tener presente su previsible entrada en vigor, sin olvidar que los mecanismos de vigilancia pueden tardar en estar plenamente operativos.

La seguridad marítima exige una protección eficaz, pero también criterios claros, medios adecuados y sanciones proporcionadas, fundadas en pruebas sólidas.