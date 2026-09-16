La noche del arte

Llega La Nit de l'Art de Palma, en su cita anual y “estabilizada” en un “casi morir de éxito” según palabras del presidente de Art Palma Contemporani, organizadora del evento. La saturación también afecta, desde hace tiempo, negativamente a su inicial finalidad, saturación de gente y de exposiciones, como también lo hace la creciente dispersión de actos, inauguraciones y emplazamientos (muchos, demasiados, también extraoficiales y algunos fuera de Palma).

Convertida más en evento social, photocall de autoridades y farmeo de aura colectivo, se pervierte o impide su primer objetivo que no era otro que el de mostrar simple y favorablemente obras y propuestas de artistas, para lo cual se requieren otras condiciones (silencio, atención, pensamiento…). En este sentido, y para quienes tenemos verdadero interés, son mejores las “gallery walks”, acertadamente organizadas por Art Palma Contemporani en las que, en días posteriores, se enseña y aprecia mejor, en grupos reducidos y de día, lo que plástica y conceptualmente sostienen las obras expuestas.

En la oscuridad de la noche destacan y brillan aspectos positivos del evento, como la visibilidad de artistas, galerías y espacios institucionales que esforzadamente presentan buenas o excelentes propuestas, el apoyo institucional a las artes visuales como impulsor del bagaje cultural de la sociedad, el poder disfrutar, los que esto amamos, de la belleza y del mensaje de todas estas creaciones. Pero la noche también esconde zonas oscuras, malas prácticas y malas artes, que permanecen en el día a día y que emborronan y perjudican al deseable, honesto y sostenible, funcionamiento del sector. Acciones y actitudes de mala praxis, excesiva connivencia entre lo público y lo comercial-privado, falta de transparencia, ocupación galerística de espacios públicos, extralimitación de funciones, abusos sobre artistas, ausencia de crítica, menguante número de convocatorias y de participación ciudadana en la política cultural, etc.

Desde el Instituto de Arte Contemporáneo, asociación independiente de profesionales del arte actual, junto a otras asociaciones que a nivel nacional componen la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, trabajamos en la defensa de los derechos de la comunidad artística. Es uno de sus principales objetivos la implantación y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, apoyado en la Ley de Propiedad Intelectual, para una deseable profesionalización del sector, regulando la actividad y los derechos y obligaciones de sus actores.

El mencionado Código de Buenas Prácticas está ya ampliamente aceptado, y en cumplimiento, por gran parte de las instituciones culturales, espacios expositivos públicos y privados, comisarios y artistas a nivel nacional. En nuestra Comunidad Balear también lo hacen desde hace tiempo, y han firmado Convenios con el IAC, la Fundació Miró Mallorca, el IEB del Govern, el Museu Es Baluard y el Casal Solleric. Pero continúan sin hacerlo agentes importantes del sector como el gremio de galeristas (con alguna excepción), artistas que “se dejan”, círculos decadentes, algún que otro comisario, y las variopintas Nits de l´Art, con excepciones (Alaró, Campos, Felanitx…), que se organizan en los pueblos confundiendo Arte con decoración, con artesanía o manualidades. En esto último sería valioso un compromiso de Cultura del Consell de Mallorca impulsando las buenas prácticas para los eventos artísticos que subvenciona en los municipios de la Isla, y también para alguno propio.

Es mucho lo bueno presente, pero también es mucho lo sanable para que todo brille de forma auténtica, honesta, y no sólo en la noche o una noche al año.