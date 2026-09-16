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Opinión | Tribuna

Joan Soler

Joan Soler

Presidente del IAC Balears
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La noche del arte

Imagen de numeroso público en una exposición en La Misericòrdia de la Nit de l'Art de hace dos años.

Imagen de numeroso público en una exposición en La Misericòrdia de la Nit de l'Art de hace dos años. / GUILLEM BOSCH

Llega La Nit de l'Art de Palma, en su cita anual y “estabilizada” en un “casi morir de éxito” según palabras del presidente de Art Palma Contemporani, organizadora del evento. La saturación también afecta, desde hace tiempo, negativamente a su inicial finalidad, saturación de gente y de exposiciones, como también lo hace la creciente dispersión de actos, inauguraciones y emplazamientos (muchos, demasiados, también extraoficiales y algunos fuera de Palma).

Convertida más en evento social, photocall de autoridades y farmeo de aura colectivo, se pervierte o impide su primer objetivo que no era otro que el de mostrar simple y favorablemente obras y propuestas de artistas, para lo cual se requieren otras condiciones (silencio, atención, pensamiento…). En este sentido, y para quienes tenemos verdadero interés, son mejores las “gallery walks”, acertadamente organizadas por Art Palma Contemporani en las que, en días posteriores, se enseña y aprecia mejor, en grupos reducidos y de día, lo que plástica y conceptualmente sostienen las obras expuestas.

En la oscuridad de la noche destacan y brillan aspectos positivos del evento, como la visibilidad de artistas, galerías y espacios institucionales que esforzadamente presentan buenas o excelentes propuestas, el apoyo institucional a las artes visuales como impulsor del bagaje cultural de la sociedad, el poder disfrutar, los que esto amamos, de la belleza y del mensaje de todas estas creaciones. Pero la noche también esconde zonas oscuras, malas prácticas y malas artes, que permanecen en el día a día y que emborronan y perjudican al deseable, honesto y sostenible, funcionamiento del sector. Acciones y actitudes de mala praxis, excesiva connivencia entre lo público y lo comercial-privado, falta de transparencia, ocupación galerística de espacios públicos, extralimitación de funciones, abusos sobre artistas, ausencia de crítica, menguante número de convocatorias y de participación ciudadana en la política cultural, etc.

Desde el Instituto de Arte Contemporáneo, asociación independiente de profesionales del arte actual, junto a otras asociaciones que a nivel nacional componen la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, trabajamos en la defensa de los derechos de la comunidad artística. Es uno de sus principales objetivos la implantación y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, apoyado en la Ley de Propiedad Intelectual, para una deseable profesionalización del sector, regulando la actividad y los derechos y obligaciones de sus actores.

El mencionado Código de Buenas Prácticas está ya ampliamente aceptado, y en cumplimiento, por gran parte de las instituciones culturales, espacios expositivos públicos y privados, comisarios y artistas a nivel nacional. En nuestra Comunidad Balear también lo hacen desde hace tiempo, y han firmado Convenios con el IAC, la Fundació Miró Mallorca, el IEB del Govern, el Museu Es Baluard y el Casal Solleric. Pero continúan sin hacerlo agentes importantes del sector como el gremio de galeristas (con alguna excepción), artistas que “se dejan”, círculos decadentes, algún que otro comisario, y las variopintas Nits de l´Art, con excepciones (Alaró, Campos, Felanitx…), que se organizan en los pueblos confundiendo Arte con decoración, con artesanía o manualidades. En esto último sería valioso un compromiso de Cultura del Consell de Mallorca impulsando las buenas prácticas para los eventos artísticos que subvenciona en los municipios de la Isla, y también para alguno propio.

Es mucho lo bueno presente, pero también es mucho lo sanable para que todo brille de forma auténtica, honesta, y no sólo en la noche o una noche al año.

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