Cuando para escuchar música había que pagarla

Hoy la música está en todas partes y hemos dejado de considerarlo extraordinario. Pero nunca había ocurrido que pudieras escuchar la canción que te apeteciera en cualquier momento y lugar, sin dedicar tiempo ni energía a buscar el disco, ni siquiera estimular la curiosidad ni el deseo, ya que quedan satisfechas en el acto. Y sin rascarte el bolsillo, porque pagar por internet hoy ya ni siquiera cuenta como pagar.

Invita a pensar en ello un libro publicado en Alemania (en alemán y en inglés) que cuenta la historia de la cadena de tiendas que revolucionó el comercio discográfico en ese país en los años 80 y 90. Se llamaba World of Music, nombre que sugería el acceso mágico a un paraíso de sonidos y tonadas, reducido a las siglas WOM. El título del volumen es ‘Cuando la música era todavía un lugar’, porque para poder escuchar un disco en casa debías ir antes a la tienda a comprarlo. Y arriesgar tu dinero sin estar seguro de haber acertado. El autor es Jörg Burckhardt, el creador de WOM, en 1982, de la mano del socio inversor Klaus Scepanik.

El relato toca mi memoria sentimental: en los 80 hice algunos viajes por Europa de mochilero, en Interrail, y recalé dos veces en la WOM de Múnich (la primera, por casualidad; la segunda, ya no) y me atrapó aquel ‘megastore’ que asomaba por una céntrica calle peatonal. No había nada parecido en España. Una planta interminable llena de vinilos, con neones, un enorme ‘videowall’ y centenares de puntos de escucha, con todos aquellos auriculares colgados del techo. Trabajaban la imagen, con su logo azul turquesa plasmado en pósteres y bolsas.

Galeria de fotos de WOM. / Créditos: Addy Grothkopf, Jörg Burckhardt

WOM llegó a tener 21 tiendas. Procuraban tener dependientes devotos de la música, profundizaban en los catálogos y publicaban ‘WOM Magazine’, “la revista musical más leída de Alemania”. Un imperio que comenzó a decaer entrado el nuevo siglo. Burckhardt tuvo un aviso ya en 1997, cuando un conferenciante en la feria Popkomm advirtió de que en un día no lejano todas nuestras colecciones de discos cabrían en una montura de gafas.

Todos rieron en la sala, pero la suerte estaba echada y él sacó como conclusión que “ningún éxito dura para siempre”. Es una historia que da que pensar. Sí, los conciertos (de las estrellas) se han puesto por las nubes, pero no está de más deslizar que el ‘sistema’ no trabaja necesariamente para fastidiar a los melómanos del mundo, ya que, en la otra cara de la moneda, la música grabada hoy es gratis, y nunca lo había sido, y ese detalle suele pasarse llamativamente por alto.