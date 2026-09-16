Los libros acompañan la vida. Es su privilegio, al igual que el de la música o del arte. Nos miran y nos reflejan, nos sondean y nos ponen a prueba; a veces nos desafían, otras nos decepcionan. No es el caso –la decepción, quiero decir– de Abans que vingui la fosca, la novela que acaba de publicar el escritor manacorí Fausto Puerto en Angle Editorial: una ambiciosa ópera prima, sorprendente en muchos sentidos, con ecos de la literatura de ideas y con un mundo interior inusual por su imaginación, sus claroscuros y también por sus secretas galerías que remiten a otras voces, a otros libros o, si se prefiere, a otras miradas –Quignard o Thomas Mann, por ejemplo– que, a su vez, nutren la del autor y se convierten en homenajes secretos a algunos de sus dioses tutelares. Pienso de entrada ya en el título, de resonancias bíblicas, aunque sea a través de los grandes cantautores de nuestro tiempo –Cohen y Dylan, también Nick Cave– que alude a una advertencia del Evangelio de Juan: «Caminad mientras tengáis luz, para que las tinieblas no os sorprendan».

En efecto, la noche en su doble sentido de lugar de travesía y de desolación –previa a la esperanza– recorre esta novela que constituye, por una parte, una búsqueda de las fuentes del nihilismo en la vida del narrador y de los protagonistas del libro y, por otra, una detallada investigación acerca de Philipp Mainländer, filósofo del siglo XIX, teórico del suicidio de Dios, suicida él mismo, nihilista avant la lettre, poeta romántico y nacionalista alemán, homosexual reprimido o tal vez asexual. La fascinación del narrador por Mainländer sirve de excusa para desarrollar, con una prosa sobria, más centroeuropea que mediterránea, articulada en torno a diferentes géneros literarios –el ensayo, el diálogo, el dietario–, una novela que recuerda formalmente los motivos de un poema sinfónico. La estructura musical es importante en la construcción de Abans que vingui la fosca, al igual que el juego de engaños y de apariencias.

Porque la novela sólo aparentemente defiende el nihilismo y sólo aparentemente rechaza la religión. Al contrario, el narrador juega con los símbolos para conducir a los protagonistas y a sus lectores a lugares inesperados. Nada es lo que parece y ni siquiera la oscuridad resulta un destino definitivo. En su gran estudio sobre el día y la noche, Paul Beauchamp acudía a los clásicos para argumentar de qué modo las apariencias del bien nos condenan, mientras que las apariencias del mal nos redimen. Se refería, claro está, a la corrección política que convierte el bien en un arma de justicia vengativa por parte de los humillados y ofendidos, de los chivos expiatorios de la crueldad humana. La noche, en este sentido, adquiere una coloración muy distinta: la de un ámbito que nos limpia de nuestros fanatismos; la de un espacio privilegiado para la caída de los falsos dioses; la del lugar de la herida y, por tanto, de su posible sanación. Simone Weil dejó escrito que, en tiempo de desdicha –la noche en su sentido más pleno–, cualquier consolación proviene del mal. Juego de apariencias y engaños, en definitiva, que el autor se dedica a tejer y a destejer con una evidente ambición.