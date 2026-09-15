El universo paralelo en el que habita Sebastià Sagreras, portavoz del PP

Es conocido en el PP de Marga Prohens, definido por aupar a inútiles a cargos de dirección sin que la marca sufra por ello dada la inexistencia de oposición reconocible, que su portavoz en el Parlamento balear, Sebastià Sagreras, es, además de políticamente limitado, alguien al que la fluidez verbal no acompaña: se enreda al adentrarse en cuestiones que no requieren excesivo desgaste. El hombre hace, o lo parece, lo que buenamente puede, nunca acompañado del éxito en la empresa. Atiendan, es llamativa, a la postrera desbarrada del portavoz del PP, que, en Mallorca, de darse las condiciones ambientales normales, se encaminaría raudo hacia el desastre electoral, que acabará padeciendo, aunque limitado, a manos de Vox. El desatino consiste en lo siguiente: la beatífica congregación de Més (antes PSM, antes del antes PSI) del reverendo obispo Apesteguia, que manotea a diestro y siniestro para no desaparecer el 23 de mayo, víctima de sus múltiples carencias e incongruencias, aboga por prohibir la compra de segundas residencias en las Islas Adyacentes. Se sustenta la propuesta en que, según el reverendo obispo, hay jurisprudencia de la Justicia de la Unión Europea (UE) que posibilita no prohibir, pero sí acotar la adquisición de segundas residencias en determinadas circunstancias. No hay que darle mucha vueltas para colegir que la discrecionalidad es considerable, que el auto se puede vadear sin complicaciones. Pero no, Sebastià Sagreras decide entrar a matar al volapié, suprema suerte taurina, que, trasladada al mundo político, desconoce por completo, cometiendo uno de esos errores que te dejan a punto de recibir la cornada. Dice Sagreras, y vamos a lo concreto: «No me cabe en la cabeza que un mallorquín no pueda comprarse otro inmueble» para, por supuesto, habitarlo en vacaciones. Parece que también arguyó que tal alternativa le produce «escalofríos».

Alma de cántaro, lo que no debería caberle en la cabeza, provocarle escalofríos sin cuento, es que la gran mayoría de ciudadanos de Mallorca no estén en disposición de adquirir una, solo una, vivienda en la que vivir con mínimos de dignidad ¿Lo comprende señor Sagreras, portavoz parlamentario del PP? ¿Es excesivo para sus entendederas políticas? Sebastià Sagreras, hay que atender a su biografía, habita universo paralelo en el que poseer vivienda vacacional es la norma, enraizada en la idiosincracia mallorquina. Sucede que los tiempos han mutado desfavorablemente para los indígenas, que hoy lo de la primera residencia, no digamos la segunda, está al alcance de concretas clases sociales, que son los extranjeros los que progresivamente se han adueñado del parque inmobiliario; además, los alquileres, víctimas del turístico, están en altitudes inalcanzables para demasiados, que el problema se agrava sin que se atisbe medida efectiva para revertirlo.

Tiendo a pensar que Sebastià Sagreras no desconoce lo expuesto; no se puede ser tan ignorante, es muy difícil; es cierto que el portavoz del PP es muy capaz de batir cualquier marca al respecto.

Acotación predictiva.- En Cort no desconocen, lo anuncian determinados sondeos, que si la candidatura municipal de Vox la encabeza Fulgencio Coll, el partido está en condiciones de disputar la primera plaza al PP del alcalde Jaime Martínez. La transversalidad del exgeneral hace estragos también en el campo socialista, que ha apostado por el peor candidato que tenía a su disposición. Sí, Iago Negueruela, demasiadas cuerdas en su desafinado violín. El 23 de mayo, de no hacer el canelo prescindiendo de Fulgencio, Vox deparará descomunal sorpresa. En unas elecciones europeas, que, cierto, nada tienen que ver con las municipales, José María Ruiz Mateos, presunto delincuente, al que el fallecimiento salvó de sentarse junto a sus hijos en el banquillo, obtuvo la tercera plaza. Fulgencio Coll exhibe de largo más prestancia, por supuesto solvencia. A Jaime Martínez le conviene tentarse la ropa.