Una nueva cruz en Palma

Visita de obras en la nueva iglesia paroquial de Sant Pau de Son Dameto. / Miguel Vicens

Palma va a estrenar su primera iglesia del siglo XXI el próximo 24 de septiembre. El templo albergará la Parroquia de Son Dameto, que fue constituida en 1973. Una nueva cruz en Ciutat.

En las últimas décadas se han cerrado en la isla iglesias, ermitas, oratorios y conventos, con sus respectivas capillas. Corren otros tiempos: envejecimiento en el seno del sacerdocio regular y de las órdenes religiosas, crisis en las vocaciones, caída de la asistencia a las eucaristías; disminución drástica de los fieles católicos, especialmente de los practicantes; cambios profundos en la estructura y mentalidad de la población; aparición de otras religiones, con más o menos tirón…

Por eso es noticia que se haya construido una nueva iglesia y que esté a punto de ser consagrada, y bendecida, por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull i Anglada. El “bisbe”, que ha prolongado su ministerio antes de su retiro forzoso, está orgulloso del proyecto. Lo ha impulsado. Y seguido muy de cerca.

¿Qué misterio se oculta detrás de un nuevo templo católico, cuando lo normal es la clausura o la actividad casi residual de los lugares de oración?

La respuesta es sencilla: el barrio. Sant Pau nació de la mano de los sacerdotes de l'Oratori de Sant Felip Neri, que llegaron al lugar cuando apenas había vecinos y las vacas y ovejas pastaban por sus campos. Se instaló en una pequeña cochera, su casa durante décadas.

El Oratori ha contagiado su espíritu: apertura hacia todos, especialmente los más desfavorecidos, y amor al prójimo, pero traducido en múltiples obras y acciones. A Dios rogando…

A diferencia de otras zonas de la capital (sin ir más lejos Son Sardina, hasta hace poco) en esta pequeña barriada se ha producido una peculiar sinergia. La Asociación de Vecinos, creada en 1991, ha trabajado codo con codo con la Parroquia.

La sociedad civil ha ido, está yendo, e irá de la mano de Sant Pau. Creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos e indiferentes han trabajado al unísono en múltiples proyectos: lúdicos, solidarios, académicos, culturales, deportivos…

A nadie se le ha preguntado por su fe a la hora de echar una mano en el Rastrillo Solidario. El baratillo nació en diciembre de 1994; llegó a celebrar 30 ediciones, en las que se recaudaron decenas de miles de euros para fines solidarios en Mallorca y numerosos puntos del resto del mundo.

Los profesores de la Escuela de Alfabetización en castellano para emigrantes no obedecen a un único perfil. Hay voluntarios de todas las ideologías que han dedicado parte de su tiempo a enseñar el idioma a los recién llegados. Muchos de los antiguos alumnos trabajan hoy en día con normalidad en distintos sectores.

De hecho, uno de los obreros que han construido el nuevo templo aprendió el español en las viejas aulas parroquiales.

En Palma se han puesto de moda los “Sopar a la Llesca”, unas cenas al aire libre para recuperar espacios públicos hoy invadidos por las terrazas de los bares. Son Dameto potencia este espíritu de “hacer pueblo”, de sentirse convecinos, de ocupar las plazas para disfrutar, desde hace años. Siempre ha habido ágapes comunitarios, con motivo de las Fiestas de Sant Pau y Sant Antoni, la recaudación de fondos para misiones regidas por mallorquines. O cualquier otra buena causa.

La nueva iglesia, austera en su exterior y con una atmósfera mística en su interior, nace así con el propósito de ser útil y abierta. Quizás ahí está el secreto de su génesis.