¿Qué nota sacaría usted en el informe PISA?

Niños camino del colegio en una imagen de archivo. / Carlos Luján - Europa Press

Hace unos días preguntábamos si la princesa Leonor utilizaría ChatGPT en la universidad. La conclusión era bastante sencilla: seguramente sí, como millones de estudiantes, y el verdadero reto no consiste en prohibirles la inteligencia artificial, sino en enseñarles a utilizarla sin que sustituya su capacidad de pensar.

De esa pregunta y ante los atronadores resultados los estudiantes españoles antes el informe PISA nace otra:

¿Qué nota sacaría usted si tuviera que enfrentarse hoy a un informe PISA?

Sin Google, sin calculadora, sin ChatGPT y sin mirar disimuladamente el móvil. Comprensión lectora, matemáticas y ciencias. ¿Aprobaría?

Cada vez que se publican resultados educativos sometemos a los jóvenes a una especie de juicio colectivo. «Cada vez saben menos», «no comprenden lo que leen», «antes estudiábamos más». Puede ser. Pero quizá deberíamos sentarnos nosotros también delante del examen.

Los últimos datos vuelven a alimentar el debate. Las últimas noticias destacan que se reduce la brecha entre educación pública y privada. Y enseguida hacemos lo de siempre: convertir la educación en munición política. Pública contra privada. Gobierno contra oposición. Una ley educativa contra la anterior. Lenguas, ratios, competencias, deberes, concertada, pantallas…

Llevamos décadas hablando de educación y uno empieza a sospechar que, en medio de tanto debate político-educativo, lo que menos importa es el alumno y cómo sale preparado.

Existe una brecha bastante más preocupante que la existente entre la educación pública y privada: la que separa nuestra capacidad de acceder a información de nuestra capacidad para comprenderla.

En 2010, Nicholas Carr publicó Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Su tesis resultó premonitoria: Internet no solo estaba cambiando la información que consumíamos, sino nuestra forma de pensar. Nos acostumbraba a saltar, escanear y cambiar constantemente de estímulo, dificultando la concentración y la lectura profunda.

Después llegó el teléfono inteligente, las redes sociales, TikTok y ahora la inteligencia artificial. Quizá hemos pasado de la escasez de información a la obesidad informativa. Y ahí las pantallas entran directamente en el aula.

Durante años hemos confundido modernizar la educación con digitalizarla. Parecía casi reaccionario defender un libro, escribir a mano, memorizar algo o pedir a un niño que estuviera cuarenta minutos concentrado en una misma tarea. Ahora empezamos a redescubrir algo sorprendentemente moderno: para aprender hay que prestar atención.

No se trata de demonizar la tecnología. Una calculadora es extraordinaria cuando sabemos calcular. Google es extraordinario cuando sabemos buscar. Y ChatGPT puede ser extraordinario cuando sabemos pensar. El problema aparece cuando delegamos una capacidad antes de haberla adquirido.

Hagamos entonces un PISA generacional. Los baby boomers probablemente destacarían en cálculo mental, memoria y ortografía. La Generación X tendría la ventaja de haber sobrevivido al mundo analógico y adaptarse después al digital. Los millennials destacarían buscando información. La Generación Z manejaría herramientas digitales con una naturalidad imposible para sus abuelos. Y la Alpha probablemente preguntaría a una inteligencia artificial por qué tiene que memorizar algo que puede consultar en dos segundos.

Cada generación se dice que es peor que la anterior. Falso. Lo que realmente pasa es que desarrolla capacidades y abandona otras. La cuestión es decidir cuáles podemos permitirnos perder.

Esta reflexión también obliga a mirar hacia el otro lado de la mesa: hacia el profesorado. Eduard Rigo, con más de 47 años de docencia universitaria, recuerda algo que quizá estamos olvidando entre leyes, pantallas, competencias y algoritmos: «No hay ningún cambio pedagógico que sea independiente de la figura del profesor». Para Rigo, el alumno no llega necesariamente peor formado, sino a un mundo mucho más complejo para el que necesita nuevas herramientas, incluso para organizar sus estudios y su propia vida.

Y ahí el profesor debe actuar como aliado, estimular la curiosidad, la persistencia y algo especialmente importante en tiempos de ChatGPT: la metacognición, es decir, ser consciente de si realmente estamos entendiendo aquello que leemos o simplemente avanzamos por la pantalla. Su conclusión es casi una declaración de principios: «El profesor puede explicar, puede narrar, puede demostrar…, pero, por encima de todo, lo más necesario es que anime».

Quizá ahí esté una parte del problema: hemos dedicado demasiado tiempo a discutir cómo debe ser la educación y demasiado poco a preguntarnos qué necesitan realmente los alumnos para aprender.

El que piense que con la llegada de la IA la docencia ha muerto se equivoca. Es más necesaria que nunca. Ante la vasta inmensidad de conocimiento que la IA nos abre, lo que el alumno necesita, hoy más que nunca, es un “sherpa”.