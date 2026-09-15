¿A qué jugamos con la derecha en el gobierno?

La retirada de la tirolina y de los juegos infantiles del parque de Bellver no es una anécdota. Es un síntoma. Un síntoma claro de cómo la derecha entiende la ciudad: como un espacio reservado, segmentado, privatizable, donde lo público solo existe mientras no moleste a quienes se creen sus propietarios. Lo que ha ocurrido en Bellver es une jemplo perfecto de esta deriva: una inversión reciente, pagada con el dinero de todos (600.000€), pensada para que los niños y las familias de Palma disfrutaran de un espacio natural privilegiado, ha sido desmontada por la presión de unos pocos. Y lo más grave: se ha hecho empleando recursos públicos para deshacer lo que ya se había hecho también con recursos públicos. Una doble factura que pagamos todos para satisfacer a una minoría.

La noticia de Diario de Mallorca lo deja claro: los juegos se retiran. Y con ellos se tira a la basura una inversión que se hizo hace apenas unos años.¿Qué mensaje envía esto? Que la ciudad no se gestiona pensando en el interés general, sino en el interés particular de quienes tienen línea directa con el poder, manual claro de "clientelismo electoral". Que el dinero público se use para contentar a unos pocos, aunque eso suponga renunciar a espacios de convivencia, de juego y de vida comunitaria. Y eso, en cualquier manual de buena administración, roza la mala gestión y, como mínimo, la desviación de recursos públicos hacia fines que no responden al interés colectivo.

La derecha lleva tiempo construyendo esta idea de ciudad: una Palma donde los espacios públicos calles, plazas y paseos, se restringen, se comercializan o se vacían de vida para convertirlos en escenarios de negocio. Lo vimos en el acto de la Patrona, donde se instalaron barras de más de 240 metros en un espacio que debería ser de celebración ciudadana, no de explotación comercial. Lo vemos en la permisividad con la ocupacióndel espacio público por intereses privados. Y ahora lo vemos en Bellver, donde un parque infantil se convierte en arma electoral, en símbolo de una batalla ideológica que nunca debería existir: la batalla contra el derecho a disfrutar de lo común. Donde, curiosamente, siempre pierden los ciudadanos con menos recursos que tienen derecho a dispone rde esos espacios públicos de ocio. Un problema de convivencia no se debería solucionar destruyendo e imponiendo la solución de una parte.

Porque eso es lo que está en juego: lo común. La ciudad como lugar de encuentro, de mezcla, de diversidad, de convivencia. La ciudad como espacio donde los niños juegan, donde las familias pasean, donde la ciudadanía se reconoce. Cuando se retira una tirolina porque“molesta”, lo que se está diciendo es que la presencia de la gente molesta. Que la vida molesta. Que el uso democrático del espacio público molesta.Y que hay quienes prefieren un Bellver silencioso, vacío, elitizado, antes que un Bellver vivo, compartido y disfrutado portodos, clasismo puro y duro.

El PP y Vox han convertido la gestión pública en un negocio y el espacio público en un escaparate un decorado que deben controlar. Y lo que está ocurriendo en Palma no es un hecho aislado: es una tendencia. Una tendencia que reduce derechos, que limita accesos, que expulsa a la ciudadanía de sus propios espacios y que, además, nos hace pagar dos veces: una para construir y otra para destruir.

La ciudades de todos. No puede ser solo para quienes se molestan porque hay niños jugando con sus familias acompañándolos. Defenderla es una obligación política y moral.

Y conviene decirlo alto y claro: lo que está en juego no es una tirolina. No es un columpio. No es un parque infantil. Lo que está en juego es un modelo de ciudad y, más aún, un modelo de sociedad. Porque las retiradas nunca son inocentes: hoy quitan juegos, mañana restringen espacios, pasado mañana recortan derechos. Y así, paso a paso, lo que parece una simple decisión administrativa se convierte en un ensayo general de algo mucho más grave: la retirada silenciosa de derechos básicos, como el acceso igualitario al espacio público, la libertad de uso de lo común o la participación democrática en la vida de la ciudad. La tirolina es solo el principio; el verdadero peligro es la normalización de una política que expulsa, segrega y privatiza. Y frente a eso, toca defender Palma como lo que siempre ha sido: una ciudad de todos, no el feudo ideológico de unos pocos.

Lo que ha pasado en Bellver no es solo un error. Es una advertencia.