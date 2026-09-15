En la Edad Media, cuando alguien preguntaba por el rey de León respondían: "Está en Babia", es decir lejos e inaccesible.

Así parece que está la Consellería de Salud en su reciente y esperada publicación (BOIB del 5 de septiembre) del Pla Estratègic de Salut de les Illes Balears per al període 2026-2030.

Esperada, digo, porque a los preocupados por el tema (lo suficiente como para leer las 242 páginas, con la mayoría de los datos del 2024 para un plan 2026-30) nos interesaba ver el “diagnostico” de la situación y sobre todo las medidas que propone para resolver los problemas identificados. Máxime cuando se aproximan las elecciones y tenemos que escoger entre distintas opciones políticas.

Uno de los pilares del estado de bienestar español es el Servicio Sanitario Público (SSP), calificado internacionalmente como uno de los mejores del mundo, pero que, en los últimos años, aun conservando su excelencia, esta sometido a fuertes tensiones y riesgos de desmantelamiento.

Por eso me he quedado “pasmado” cuando el “el principal instrument estratègic de planificació i coordinació sanitària” no identifica como problema las crecientes listas de espera para atención especializada o primaria. El plan dice que ha sido “elaborat amb un important procés participatiu”, pero estoy seguro de que a cualquiera que pregunten en la calle cuál es su principal preocupación contestará que la demora para conseguir una cita. Este problema ni se identifica como reto ni se analizan sus causas en la fase de diagnóstico. Ya me dirán cómo “garanteixen l'equitat, la governança i la sostenibilitat” del sistema sin abordar la falta de accesibilidad de los ciudadanos. La ADSP-IB trabajó 6 meses en el Pacte por la Sanidad, que citan, del que salieron docenas de propuestas válidas…sin poner en práctica. Pero ha valido para ser citado, como las muñecas rusas: un plan dentro de otro plan hechos para dormir en un cajón y mencionarlo de pasada.

Mientras las listas de espera en Baleares siguen creciendo, con 114.000 pacientes pendientes de cirugía o de consulta hospitalaria (el 9 % de la población balear). En los centros de salud la demora alcanza una media de 7,95 días.

Sin priorizar este problema ni analizarlo (¿maquillaje?) se atreven después a sugerir algunas soluciones: “Les llistes d’espera requereixen optimització mitjançant telemedicina, consultes d’alta resolució i coordinació público-privada” o “abordar l’accés mitjançant una estratègia estructural i sostenible”, también la “gestió optimitzada de la demanda assistencial” o “la gestió proactiva i administrativa de les llistes d’espera”.

¿Han entendido algo?

Lo que si he entendido es que si las medidas de choque son la “coordinació público-privada”, con derivación de pacientes y más financiación a través de conciertos, ya tenemos la certeza de su inutilidad: no han resuelto nada y llevan años ensayándolas.

No es de extrañar que el 30,1% de la población tenga seguro privado, con un crecimiento anual del 2% y del 7% en el volumen de primas para el período de 2020 a 2025. La penetración de la sanidad privada en Baleares es muy superior a la media nacional, sólo superada por Madrid y Cataluña. ¿Es lo que quieren?

¡Muy bonita la maquetación y los gráficos! (Por cierto… ¿cuánto nos habrán costado?)