210 diputados es el precio de la involución

El diputado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana y promotor de la alternativa por la izquierda, ha mencionado los 210 diputados, advirtiendo que este es el número mágico de escaños que podría conseguir la coalición de derechas en el Congreso; justo los tres quintos de la cámara, que permitiría una reforma constitucional que, sumados a los tres quintos del Senado, 160 escaños, podría aprobar un texto constitucional regresivo. La reforma de la Constitución tendría que ser revalidada, por un nuevo legislativo por mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso: 84 senadores y 234 diputados. Luego, por referéndum.

No parece que se corra riesgo de ese segundo escenario, que una reforma regresiva fuera revalidada en una nueva legislatura, salvo mayúsculas alianzas ideológicas, hoy imprevisible y, sin duda, no deseables si de lo que se trata es de salvar la convivencia.

El apunte a la Constitución no es banal porque, tanto desde la derecha como desde la izquierda, se está de acuerdo en que el texto del 78 ya no sirve para los desafíos que tenemos y los que vendrán. Valga citar, como anécdota, que la princesa de Asturias no podría ser reina sin un previo cambio en el Título II, y cuando esa reforma se plantee, los demócratas exigiremos que también se acabe con la inviolabilidad y aforamiento judicial de la Corona.

Desde la mayoría política de este país, lo que se ha dado en llamar la mayoría plurinacional y periférica que hasta ahora conforma el bloque que da soporte al gobierno, debería plantearse claramente una reforma de la Constitución no solo para actualizar aspectos y elementos claramente obsoletas como la preponderancia de las provincias por encima de las Comunidades Autónomas o el tratamiento electoral discriminatorio para las regiones más pobladas. Sino, también, para estructurar España como estado federal. Y ese debiera ser el proyecto de la izquierda y de la derecha periférica y nacionalista.

A estas alturas del encono político, frente a una ultraderecha que está por la abolición del estado de las autonomías y un partido popular que no podría gobernar sin Vox, los partidos que conforman el bloque plurinacional y social deberían comprometer una revisión constitucional que aborde los elementos que encallan la evolución política.

Una alternativa creíble y meditada que corresponde enarbolar al partido socialista necesitado de urgencia de dar una respuesta a la falta de ideas de un gobierno superado por las circunstancias.

Si la derecha querría, si los números dan, blindar regresivamente temas como el aborto, la cuestión de género, la evolución autonómica y, especialmente, el tema migratorio, la izquierda debe de aportar respuestas sensatas y revisar todos sus lugares comunes de idealismo rousseauniano. A la izquierda se le exige un debate en profundidad que no vea contradicción entre “la ley y el orden” y una política de responsabilidad y de convivencia frente a las disrupciones culturales.

Cuando la diputada de Sumar, Tesh Sidi, replicaba a Rufián que su "orden y ley" en inmigración era un concepto de "derecha y extrema derecha" alguien debiera recordar, desde la izquierda, que la seguridad de las personas y de los patrimonios son el núcleo de la credibilidad en instituciones y de la esencialidad, y razón de existir, del propio Estado.

Pero un programa electoral socialista, de regeneración y modernización constitucional, solo será creíble si es asumida globalmente por la militancia y, eso, solo es visible desde un Congreso Extraordinario que revise puntos programáticos concretados en una oferta electoral potente que relance al PSOE hacia la cita electoral.

El Partido Popular ya se está equipando con su enésimo anuncio de “viaje al centro”. Lo hizo Aznar, por tres veces, sin que hubiera reformas hacia la centralidad y, ahora, Núñez Feijóo pretende resucitar la fórmula exitosa para convencer a ese colchón electoral que da las mayorías. Como en otras ocasiones, el lanzamiento de la campaña electoral del PP puede que sea precedida por el escaparate de privilegio que sería una Convención Nacional.