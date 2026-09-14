Opinión | Tribuna
Feixisme i populisme avui
El feixisme i el populisme estan de moda. La bibliografia de qualitat és abundant: Fascismo de Roger Griffin, El fascismo eterno d'Humberto Eco, o l'impressionant Anatomía del fascismo de Robert O. Paxton, etc... Però el llibret que més útil m'ha resultat per entendre què va ser el feixisme i què en queda és Feixisme i populisme. Mussolini avui, d'Antonio Scurati, a Editorial Afers, 2025. 62 pàgines delicioses que descriuen la trajectòria de Mussolini i ens fan entendre moltes coses actuals.
Per exemple, val perfectament per a l'Estat espanyol dir que hem explicat el franquisme des de l'antifranquisme, que miram de no recordar que Espanya va ser feixista (profeixista), i que el franquisme no fou una desviació del curs regular, sinó un moment central de la nostra història contemporània (Edurne Uriarte a La extrema izquierda en Europa Occidental no diu només això, sinó que la immensa majoria de politòlegs espanyols són d'esquerres i, naturalment, no accepten aquesta realitat).
I, davant la que s'acosta, canviau Itàlia per Espanya i PP i VOX disposaran d´una reflexió clarivident: "Qui arribi a governar un país des d'un passat de militància política neofeixista té davant seu una cruïlla". Segons Scurati, o desfà tot allò que el lliga al passat obscur, o es posarà a revisar la història mirant de canviar la visió d'aquell passat, introduint-hi molta foscor. I aquí l'autor pronostica que es triarà aquest camí "de revisionisme sectari". El motiu que dóna és que, coincidint amb el canvi de segle i de mil.leni, el sentiment democràtic que venia de la lluita antifeixista s'estava esbaldregant. Moviments polítics, líders i mitjans que arribaríem a definir com a populistes, estaven avançant.
Aleshores, la pregunta és: què passarà allà on guanyi l'extrema dreta? Segons Scurati no s'acabarà la democràcia (les eleccions), però sí la seva qualitat. Observant les propostes de Vox, de Fratelli d'Italia o de l'extrema dreta alemanya (AfD) ens podem fer una idea. I no viurem episodis de violència explícita perquè els adherents al feixisme venien de les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, però els actuals venen de 80 anys de bona vida que no volen canviar. No, els feixistes d'avui venen de l'altra pota de la política de Mussolini: el populisme, que ofereix solució a tots els problemes que el feixisme planteja. Al principi de la Transició vàrem veure el primer experiment: començar per fer por, "els socialistes vos prendran les pensions", després convertir aquesta por en odi: "No voteu aquests comunistots, aliats de Carrillo i a les ordres de Moscú!". Ara ens fan por amb els immigrants, als qui, a part de qualsevol anàlisi sensata, hem d'odiar i expulsar. La por feixista i la solució populista, les armes que feren gran Mussolini. I la veritat és que, tant a Alemanya com a Itàlia, la por de les petites classes mitjanes que havien aconseguit una relativa estabilitat va ser el fonament de l'avanç electoral del feixisme. Gent modesta, com els concessionaris d'un xiringuito de platja, quan tenen por de perdre el seu mitjà de vida poden pensar que no els convé votar a qui els ha pres el xiringuito, i sí votar a qui els ho pugui tornar. Hitler va fer molts de vots així. Scurati és genial explicant els antecedents del present. Convé llegir-lo. Abans d'anar a votar, per això.
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