Conciliación vs. congelación

Un momento de la presentación del plan de la Federación de Fútbol para facilitar a las jugadoras la congelación de sus óvulos. / Daniel Gonzalez / EFE

Hace unos días tuve la oportunidad de acudir a la proyección de El ser querido de Rodrigo Sorogoyen en CineCiutat. La cita incluía una interesante charla posterior con invitados sobre la conciliación familiar en el mundo de la cultura. Una realidad que, pese a la pasión artística de muchos y muchas, atraviesa vidas y trayectorias profesionales, a la vez que plantea retos, como por ejemplo, el regreso al trabajo en el mismo punto en el que se dejó después de afrontar una maternidad. Una iniciativa excelente la de esta sala, aunque era un lunes y la conversación comenzó en torno a las 21.30 horas. Parece entonces que se pone de manifiesto que puede que no sea suficiente con debatir; quizás sea recomendableque tomemos decisiones más alineadas con lo que sepretende mejorar.

Volviendo al leitmotiv de estas líneas, en esta película cabe señalar que el perfil de padre abandónico, interpretado por un inmenso Javier Bardem, se distancia en esencia de cualquier reivindicación en torno a la conciliación. Y aunque esta cuestión no constituía el eje de la trama de este drama de metacine, sí puede servirnos como punto de partida para una reflexión más amplia. Porque, más allá de la ficción, los desafíos de la conciliación se manifiestan también en otros ámbitos de la vida profesional, especialmente en aquellos en los que los años de máxima exigencia y desarrollo de una carrera coinciden con una etapa vital en la que muchas mujeres desean ser madres.Un buen ejemplo lo encontramos en el deporte profesional. Algunas futbolistas de la selección española han optado por congelar sus óvulos con el objetivo de preservar la posibilidad de ser madres en el futuro y, al mismo tiempo, poder desarrollar plenamente sus carreras deportivas.

La congelación de óvulos puede entenderse, en primera lectura, como una herramienta que amplía las posibilidades de elección, pero también como un síntoma de que todavía existen dificultades estructurales para conciliar. Si una mujer siente que tiene que retrasar su maternidad para no poner en riesgo su carrera profesional, cabe preguntarse hasta qué punto estamos ante una verdadera conciliación. La cuestión no debería consistir únicamente en ofrecer a las mujeres recursos médicos para adaptar la maternidad a las exigencias laborales, sino también en transformar las condiciones laborales para que ser madre no implique necesariamente renunciar a una parte de la trayectoria profesional.

Esta reflexión es especialmente relevante en el mundo de la cultura, determinadas carreras artísticas son especialmente vulnerables a las interrupciones: dejar de trabajar durante un tiempo puede significar perder visibilidad, oportunidades o incluso quedar fuera de determinados circuitos profesionales. Estos parones también pueden afectar a los hombres, por supuesto, pero ellos no paren ni dan el pecho, a fecha de hoy.

El debate va mucho más allá del deporte o del cine. Se trata de preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir y si el éxito profesional debe exigir necesariamente renuncias personales.

Como dice la deportista Ana Peleteiro: “Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y posparto, de facilitar el cuidado de los hijos o de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación”.