Opinión
La comprensió lectora en l'informe PISA
A penes ha començat el curs, i ja tenim el tan esperat informe PISA que correspon a l’any 2025, que ha situat de nou la nostra educació per sota de la resta dels països de l’OCDE i de la Unió Europea. Cada comunitat autònoma ha fet una primera anàlisi a correcuita, tot subratllant alguns aspectes del seu èxit o fracàs, amb múltiples variants que sovint passen desapercebudes; d’aquí que es demani un estudi més detallat.
Les Illes Balears no es troba ni entre les millors ni entre les pitjors, des del punt de vista de les xifres. Es troba a l’entremig, amb una fletxa ben llarga cap avall. La seva puntuació en les competències avaluades són aquestes: en matemàtiques és de 449 punts, en lectura 441 i en ciències 471. Tan sols Andalusia, Múrcia, Canàries, la Comunitat Valenciana i Ceuta i Melilla estan per sota nostre. La mitjana de l’OCDE i la Unió Europea és 463 en matemàtiques, 461 en lectura, i 482 en ciències. Gairebé vint punts per dessota, tan sols en ciències ens apropem a l’estadística hodierna. Amb tot, els resultats —que no s’han de veure d’una manera aïllada—, són molt similars a la resta dels països de l’entorn. El qui no es consola és perquè no vol.
Mentrestant, la nostra Conselleria d’Educació, ha tirat pilotes fora, dient que tot això és culpa de la LOMLOE; cal dir, que també altres han manifestat la mateixa opinió. Si estan tan segurs d’això, aleshores, que tirin la primera pedra i posin solucions als problemes, o que siguin més humils i acceptin els reptes que té la nostra societat actual. El pitjor resultat és en lectura, i aquí vull quedar-me, perquè és la base principal de tot plegat. Si vull resoldre un problema de matemàtiques, per exemple, haig de ser capaç d’entendre l’enunciat i això, sovint falla. S’esmenta que un adolescent és incapaç de comprendre un text d’unes quatre-centes paraules aproximadament, és a dir, un foli.
Aquí rau un dels grans assumptes a dirimir, segons la ministra d’Educació, formació Professional i Esports de l’Estat espanyol, Milagros Tolón, i dona la culpa, a l’ús de les pantalles. Aparentment, aquest ús o abús proporciona hàbits de lectura ràpids i superficials, missatges curts com els que s’imposen en el món digital. Cert, que això no ens ha agafat de sorpresa. Des de diversos àmbits, no exempta de tensions, hi ha una preocupació creixent sobre el consum i el consegüent cost que representen les xarxes socials pels nostres joves.
Sembla que no ha estat suficient la prohibició dels mòbils en l’espai educatiu, sempre hi ha qui se salta aquestes normes, començant pel mateix professorat que hauria de donar exemple. Quantes vegades he vist pels passadissos al professorat mirant el mòbil, quan se li demana que ho miri a la sala de professors, o en el departament o fora de l’institut. Hi ha tantes opcions que sembla mentida que encara es faci. Fins i tot hi ha centres que totes les notificacions es fan a través de WhatsApp, fet que provoca una dependència més gran, quan existeix un correu intern oficial per a tothom. El WhatsApp hauria de ser per altres assumptes que no tenen res a veure amb les qüestions acadèmiques.
Més enllà de tot això, que és de fàcil solució, almenys entre el professorat per allò de ser un exemple per l’alumnat, ens hem de preguntar, per què falla la comprensió lectora? Algunes de les causes corresponen a les distraccions que comporten les pantalles digitals, que provoquen que no es presti la suficient atenció, incapacitat per a seleccionar la informació que demana llegir textos llargs (això cansa), verificar les fonts consultades, abús de la IA, àdhuc aïllament, baixa autoestima i trastorn d’ansietat, soledat i així via. Això no vol dir que hom estigui en contra de les pantalles, però cal controlar-les, regular-les d’alguna manera.
L’empresa Meta, de Mark Zuckerberg, ha hagut d’arribar a un acord econòmic per les demandes presentades de pares i mares que l’acusaven de dissenyar Facebook, Instagram i altres plataformes de manera addictiva i perjudicial per als menors, fins al punt d’arribar al suïcidi. Per això reclamen limitar l’ús de les plataformes i restringir l’accés durant la nit. Ja ho va advertir Yuval Noah Harari que el progrés tecnològic té un programa diferent, no escolta les nostres veus interiors, les controla. Tant se val el que digui la nostra voluntat, sempre li podrem fer dir una altra cosa.
El món acadèmic està preocupat per com insuflar l’hàbit lector als més joves. En alguns instituts han posat en marxa el pla lector i altres ja afegeixen el pla d’escriptura, amb el desig de crear uns hàbits saludables que serviran per a tota la vida. Són projectes a llarg termini, en els quals es demana constància i que la comunitat educativa s’impliqui totalment, perquè encara hi ha qui dubta de la seva eficàcia. Si cerquem l’èxit immediat, ja ens podem oblidar d’això. La lectura és jugar amb les lletres, amb l’alfabet, amb les vocals i amb la mateixa gramàtica. Un llibre, deia Francisco Umbral, és una concentració de vida, els llibres respiren i, al capdavall, ens fan créixer. Si escriure és una cosa passiva, receptiva, llegir és quelcom actiu, creatiu i voluntarista. Els orientals converteixen les lletres en art. Si som capaços de transmetre aquesta passió, tenim ja molt guanyat.
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