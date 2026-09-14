El cabrero del Parque de los Ahorcados

Ya en aquel momento, en febrero de 1995, al toparme ante esta situación tuve el pálpito de haber sido abducido, de repente, por el realismo mágico que poseyó el mundo de la literatura -y a muchos de nosotros- a mediados de los sesenta del siglo pasado. Llevaba un rato caminado por el silencioso parque situado en la Quinta Avenida de La Habana, cuando de golpe me sentí tele-transportado al universo inabarcable de García Márquez.

La Habana es un espacio, llamémosle así, en el que te puede ocurrir cualquier cosa inimaginable. Recuerdo bien una conversación con un buen amigo cubano, Rufino del Valle, en el lobby del Hotel Habana Libre, sobre fantasías e historias imposibles. De golpe me preguntó, "te suena Macondo, ¿no?" "Claro", le digo, "cómo no va a sonarme". "Pues bien, mira, La Habana es Macondo".

En aquel mismo día, por la tarde, caminaba por el Malecón, hacía una brisa interesante, llevaba la cámara colgada, iba sin prisa, mirando. Mirar es una función primordial para el fotógrafo, mirar y encontrar y, por último, resolver. Y en esas estaba, ensimismado en mis cosas, cuando me interrumpe un tipo con apariencia deteriorada que se dirige a mí con cierta emoción. "¿Eres fotógrafo?" "Sí", le digo. "Yo también, mira…" saca de su bolsillo una pequeña fotografía muy manoseada, blanco y negro y me la muestra, bueno, más bien intenta dármela para que yo la pueda apreciar bien. En ella se ve a una pareja de novios, no es una imagen muy definida. Pienso en aquel momento que esta simple foto, que guarda con celo en su bolsillo, es lo único que tiene para mostrar su capacidad profesional, es su ‘portafolios’, su ‘book’. En este mísmo instante, alguien que pasaba junto a nosotros decide interesarse por nuestro asunto y exclamando "¡a ver, a ver!" con brusquedad mete sus manos que tropiezan con las nuestras, haciendo que la fotografía se escape de todo control. La brisa, que antes definí como interesante de manera premonitoria, se la lleva y, volando arriba y abajo, trazando caprichosos bucles, acaba aterrizando sobre las rocas, con riesgo de ser arrastrada por el oleaje.

Me siento indignado. Miro al intruso que recupera su caminar alejándose de nosotros, desentendiéndose del marrón. El fotógrafo, propietario intelectual de la obra en riesgo, salta ágilmente desde el muro del malecón a las rocas y la recupera. Sube de nuevo y yo me solidarizo con él, diciéndole "menudo cara dura, el tipo este". Él me mira y me da la primera lección del día mientras acaricia y limpia el pedazo de papel fotográfico, no más grande que un 9x13, "el problema está en él, él es el que obró mal, yo estoy bien".

Vuelvo a la Plaza de los Ahorcados. Recuerdo como si fuera hoy la aparición ante mis ojos de aquel cabrero paseando por la emblemática plaza, sorteando sin prisas los centenarios y frondosos jagüeys que la hacen diferente. Para mí fue un impacto. Activé mi Nikon y comencé a seguirle; era tan potente aquella imagen que sentía cómo temblaba mi pulso. En casos así suelo ir directo a la acción, para evitar romper la magia del momento no me comunico, tan solo sigo lo que ocurre a través del visor y actúo en consecuencia, como un depredador: la figura imponente del cabrero, el machete en su mano izquierda, las cinco o seis cabras que le precedían mansamente, el templete cargado de historias y la vegetación envolvente, tal cóctel visual y conceptual merecían toda la concentración que pudiera darle a mi mirada.

Cuando decidí bajar la cámara me acerqué a él con una sonrisa, le di las gracias, sentí que debía ofrecerle algo que merecía, para nada una limosna, y de mi bolsillo extraje un billete de un dólar. Desgraciadamente no llevaba nada más encima, pero eso fue lo que hizo inolvidable la experiencia. Dudando, por intentar no ofenderle, le pregunté si era suficiente… "antes no tenía nada, me respondió él".

Y esa fue la segunda lección que recibí en La Habana, aquel día.

P.D. "Pensar es más interesante que saber, pero menos que mirar". JW Goethe