Opinión | Tribuna
Antoni Torrens, un pobler universal que ha portat la cultura popular arreu
Hi ha persones que estimen el seu poble i n’hi ha que, estimant-lo profundament, aconsegueixen que el seu poble sigui conegut i estimat molt més enllà de les seves fronteres. Antoni Torrens (sa Pobla, 1937) és una d’aquestes persones. Apotecari de professió i activista cultural per vocació, ha dedicat bona part de la seva vida a reivindicar, preservar i projectar la cultura popular mallorquina.
La seva història comença molt abans que els grans projectes culturals, comença a la marjal poblera, als camps i als cellers, en aquell món rural on les cançons, les gloses, les feines compartides i les festes formaven part de la vida quotidiana. Torrens ha explicat sovint que la seva relació amb la cultura popular va néixer de manera natural, de la infantesa viscuda entre la gent del poble i les tradicions que passaven de generació en generació. Però aquella cultura que havia mamat de petit no volia simplement conservar-la com una peça de museu: la volia viva, volia que tornàs a les places, als carrers i a les persones. I aquesta idea ha estat, probablement, el fil conductor de tota la seva trajectòria.
Entre 1986 i 1997 va presidir el Club Cultural sa Pobla, des d’on va impulsar diverses iniciatives destinades a revitalitzar la vida cultural de la vila. El seu objectiu era clar: fer de la cultura un espai de trobada, de participació i d’orgull col·lectiu. Ja el 1987 defensava que la cultura havia de servir per unir els poblers i no per separar-los. Una de les seves grans aportacions va ser entendre que la cultura popular no havia de quedar tancada dins el territori on havia nascut. Si era autèntica, podia viatjar. I si viatjava, podia fer néixer nous vincles. I el millor exemple és sa Pobla a Gràcia: la iniciativa, nascuda inicialment també perquè els seus fills, que estudiaven a Barcelona, poguessin viure la festa poblera, acabaria convertint-se en una celebració plenament arrelada a la capital catalana. Els foguerons, els dimonis, les xeremies, les gloses, el menjar i la manera poblera d'entendre la festa varen començar a ocupar els carrers de Gràcia. Amb els anys, allò que havia començat com una extensió de la festa de casa es va convertir en una celebració amb vida pròpia, estimada tant pels mallorquins residents a Barcelona com pels mateixos graciencs. La festa va demostrar, a més, que la cultura popular és capaç d'arrelar en un altre territori quan es comparteix amb generositat i sense perdre'n l'essència. Tres dècades després, els mateixos graciencs han fet seva la celebració.
Un altre dels grans llegats de Torrens és la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers de sa Pobla. La primera trobada es va celebrar el 1995 i va reunir 42 participants procedents de diferents indrets de Mallorca. Amb els anys, la iniciativa va créixer extraordinàriament fins a convertir-se en una cita de referència per als xeremiers i la música d'arrel dels Països Catalans i d'Europa. Aquesta concepció explica la seva manera d'actuar. Torrens no ha estat un defensor de les tradicions des d'una distància solemne. Al contrari: les ha viscudes, les ha organitzades, les ha celebrades i les ha compartides. Gegants, dimonis, foguerons, xeremiers, gloses, balls i festes han estat instruments per crear comunitat. La cultura, en les seves mans, no és només patrimoni: és relació humana.
Antoni Torrens ha dedicat una vida sencera a demostrar que la cultura popular no és una cosa menor. És memòria, identitat, festa, música, creativitat i, sobretot, comunitat. Ha aconseguit que els sons de les xeremies travessassin la mar. Que els foguerons de Sant Antoni encenguessin les nits de Gràcia. Que els dimonis poblers fossin reconeguts molt més enllà de Mallorca. I que generacions de nins i joves descobrissin que allò que havien heretat dels seus padrins podia ser també seu.
Per això Antoni Torrens és molt més que un promotor cultural. És un pont. Un pont entre passat i futur, entre Mallorca i Catalunya, entre el poble i el món. I, sobretot, és un home que ha sabut convertir l'amor per sa Pobla en una forma d'amor per la cultura. Perquè un poble no es fa universal quan deixa de ser ell mateix: es fa universal quan és capaç de compartir allò que és amb els altres.
Aquesta ha estat, en bona part, la gran obra d'Antoni Torrens: fer que sa Pobla sortís al món sense perdre mai les seves arrels.
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